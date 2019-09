Dedain voor het Britse parlement belichaamd

Het Conservatieve Britse parlementslid Jacob Rees-Mogg vertegenwoordigt sinds 2010 het kiesdistrict North West Somerset, maar wordt wegens zijn fossiele denkbeelden en imago ook wel the Honorable Member for the Eighteenth Century genoemd.

Er wordt al een tijdje minder om Rees-Mogg gelachen, sinds hij is benoemd tot Leader of the House, een functie waarin hij de harde Brexit-lijn van premier Boris Johnson probeert op te leggen aan het parlement. Dinsdagavond riep hij zelfs een golf van woede over zich af door onderuitgezakt op het groene leer van de voorste regeringsbank met gesloten ogen en een dunne glimlach het Brexitdebat in het Lagerhuis bij te wonen, lichaamstaal die vooral dedain leek uit te drukken.

„Sit up, man!”, klonk het al snel vanuit de oppositiebanken aan de overkant. En: „Breng hem een kussen!”

Het viel allemaal in het niet bij de kritiek waarop Twitter hem trakteerde. Hij bevestigde het beeld van iemand man die met een zilveren lepel in de mond werd geboren, na Eton en Oxford, verder fortuin maakte met een investeringsfonds, dat hij snel in EU-lidstaat Ierland onderbracht, toen het afscheid van de Unie waarop hij aanstuurt, dichterbij leek te komen.

„Je kunt geen perfecter beeld bedenken van de luie, bevoorrechte, arrogante rijke Tory, die zijn uiterste minachting toont voor het parlement, het land en zijn landgenoten”, aldus een van de bittere Twittercommentaren.

Creatieve bewerkingen

Dat beeld van de onderuithangende Rees-Mogg verspreidde zich vervolgens razendsnel in allerlei creatieve bewerkingen. Zoals Rees-Moggs afhangende lichaam dat via een dalende rode lijn de afkalvende steun voor de regering leek te illustreren, of de koers van het pond Sterling. Of een in deze houding losgeknipte Rees-Mogg op de schouders van Victoriaanse weeskinderen. Of, minder politiek, de sluimerende Rees-Mogg tussen opiumschuivende Chinezen geplakt.

En dan was er het beeldrijm met de kunstgeschiedenis: in talloze beroemde schilderijen met een liggende figuur bleek Rees-Mogg precies te passen: van de stervende Nelson na de beroemde zeeslag tot de Dood van Marat, een radicale sleutelfiguur uit de Franse revolutie. En, uit de populaire cultuur, van de Simpsons tot de film Titanic: Rees-Mogg die zegt: „Draw me as one of your French girls”, zoals Kate Winslet in een suggestieve pose tegen Leonardo DiCaprio.

Of Rees-Mogg zich de kritiek aantrekt, valt te bezien; onder alle omstandigheden blijft hij volkomen minzaam en vriendelijk. „Zijn vermogen om altijd a straight face te houden is bijna ongelofelijk”, aldus Ken Clarke, het oudste parlementslid en één van de Tory-rebellen, gisteren tijdens het debat met de regering.

Jacob Rees-Mogg zat er vriendelijk bij te lachen, helemaal zijn unflappable zelf, vermoedelijk in de wetenschap dat parlementariërs er vroeger ook vaak zo bij hingen in diezelfde bankjes.

„Je kunt zijn gevoelens niet kwetsen”, schreef Observer-columnist Stewart Lee vorig jaar over hem. „Je kunt net zo goed bij een aquarium beledigingen roepen tegen een paling. Of vloeken tegen chutney.[...] Misschien doet hij expres zo, of misschien is dit inderdaad wat de machine van de privileges met iemand doet zodat hij inderdaad niet anders kan.”