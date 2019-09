Carrie Lam trekt omstreden uitleveringswet Hongkong in

Carrie Lam, de hoogste leider van Hongkong, trekt het omstreden wetsvoorstel in dat uitlevering van verdachten aan China mogelijk moet maken definitief. Dat maakte zij woensdag bekend, na overleg met haar politieke medestanders.

Het besluit is opvallend. Voor de demonstranten, die nu al dertien weken actie voeren tegen het wetsvoorstel, is intrekking een van de belangrijkste eisen. Het wetsvoorstel is enige tijd geleden opgeschort, nooit formeel ingetrokken. Dit voedde de angst dat het later opnieuw ter tafel komt. Dat de wet nu definitief wordt afgeblazen, geeft aan dat Lam inzet op de-escalatie van het slepende conflict.

Dit weekend waren de botsingen tussen politie en betogers opnieuw heviger dan in de voorgaande weken. Demonstranten gooiden brandbommen en staken barricades in brand, ze blokkeerden de toegangswegen tot het vliegveld en richtten een ravage aan in metrostations.

De oproerpolitie maakte gebruik van waterkanonnen met blauwe vloeistof om zo de deelnemers te kunnen herkennen. Ook sloeg de politie met wapenstok op betogers in de metro in.

Vijf eisen

Of Lams beslissing de gemoederen zal bedaren, is nog niet gezegd. Intrekking van het wetsvoorstel is slechts één van de vijf eisen van de actievoerders. Ze willen onder meer een onafhankelijk onderzoek naar het gedrag van de politie en vrijlating van gearresteerde betogers. De belangrijkste eis is intussen de invoering van universeel kiesrecht. Hongkong kent een ingewikkeld kiessysteem waarvan vooral Beijing-gezinde kandidaten profiteren.

Kris Cheng, journalist voor de kritische Hongkongse nieuwssite Hong Kong Free Press, schreef op zijn Twitteraccount dat het intrekken van het wetsvoorstel was alsof je een vijfgangenmenu had besteld, maar dat je na hevige gevechten met de obers uiteindelijk alleen de eerste gang kreeg: „Intussen een rotte biefstuk tartaar, waarvoor je nog steeds moet betalen.”

Lam zou al veel eerder hebben gepeild bij de Chinese autoriteiten of die een onafhankelijk politieonderzoek zouden accepteren, meldde persbureau Reuters. Het antwoord zou zijn geweest dat zij geen compromissen mag sluiten met de demonstranten.

Reuters kwam maandag ook met geluidsopnamen waarop Lam zei dat ze „meteen zou aftreden” als ze kon, maar dat ze niet mocht van de Chinese regering. Later ontkende ze dit. „De keuze mijn ontslag niet aan te bieden, is mijn eigen keuze”, aldus Lam.

