Aantal hulpvragen voor euthanasie naar recordhoogte

Het aantal hulpverzoeken bij euthanasie is dit jaar toegenomen tot een recordhoogte. Het Expertisecentrum Euthanasie, dat tot woensdag de Levenseindekliniek heette, meldt woensdag dat in de eerste acht maanden van dit jaar gemiddeld 256 verzoeken per maand zijn ontvangen. Dat is 15 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

De stijging is opmerkelijk omdat het aantal verzoeken in 2018 juist stabiliseerde. Toen ontving het Expertisecentrum gemiddeld 210 hulpvragen per maand. Bestuurder Steven Pleiter noemt een hogere „terughoudendheid en voorzichtigheid” van artsen als belangrijkste reden voor de toename.

Rechtszaak

Sinds 2017 kijkt het Openbaar Ministerie strenger naar artsen die euthanasie uitvoeren. Vorige week diende een rechtszaak tegen een inmiddels gepensioneerde verpleeghuisarts, die in 2016 euthanasie verleende op een zwaar demente 74-jarige vrouw. Het was de eerste keer dat strafrechtelijke vervolging werd ingesteld naar euthanasie.

Volgens justitie onderzocht de arts onvoldoende of de vrouw nog wel dood wilde. Hoewel justitie de arts voor moord veroordeeld wil zien, is geen straf geëist omdat de arts naar „eer en geweten” handelde. De rechter doet volgende week uitspraak in deze zaak.

Begeleiding

Het Expertisecentrum Euthanasie werd in 2012 opgericht om euthanasieverzoeken te beoordelen voor mensen die daarvoor niet bij hun eigen arts terecht kunnen. Als er een verzoek binnenkomt wordt met de arts besproken wat de reden daarvoor is.

De organisatie begeleidt artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en kan deze trajecten ook overnemen. Dat gebeurt vooral bij complexere verzoeken zoals euthanasie bij dementie of ernstige psychische klachten. De organisatie behandelt een klein deel van het totale aantal euthanasieverzoeken in Nederland.

Sinds de oprichting in 2012 ontving het Expertisecentrum bijna 12.000 verzoeken. In een kwart van de gevallen werd uiteindelijk ook euthanasie verleend.. In 2018 werd er landelijk 6.126 keer euthanasie verleend.