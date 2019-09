47.500 auto’s in een varende reus

De kapitein van het schip dat de pers door de Rotterdamse haven vaart is niet erg onder de indruk. „Ja, hij is een paar meter breder dan de vorige, maar dat zie je niet.”

Dinsdagmiddag arriveerde de MSC Gülsün, het grootste containerschip ter wereld, in Rotterdam. Varend langs het gevaarte is het moeilijk om niet onder de indruk te raken. Vier voetbalvelden (400 meter) lang, 62 meter breed. Zelfs van dichtbij oogt de bemanning klein, zo hoog staan ze in een opening in de romp. De Gülsün kan 23.756 TEU vervoeren, containers van twintig voet lang. In de breedte passen 24 containers naast elkaar. Traag beweegt het schip, gebouwd door Samsung in Zuid-Korea en eigendom van de in Genéve gevestigde Mediterranean Shipping Company (MSC), richting de APM-terminal op de Tweede Maasvlakte, waar de containers volledig geautomiseerd worden gelost.

In loops van zeventig dagen gaat de Gülsün heen en weer varen tussen Tianjin in Noord-China en Rotterdam, met stops in vier Chinese havens, Maleisië, Gdansk en Bremerhaven. Van Azië naar Europa bestaat de lading overwegend uit consumptiegoederen. Terug gaat het om grondstoffen en halffabrikaten. Met één reis kunnen 47.500 auto’s worden vervoerd, of 386 miljoen paar schoenen.

Toch heeft de kapitein van de persboot ook gelijk. Het verschil met de vorige reus, met een capaciteit van 21.413 TEU, is niet te zien. De schaalvergroting in de containervaart is al jaren gaande. Mega- schepen zijn de trend. Er varen nu al 47 schepen van 20.000 TEU of meer rond, tot eind 2021 zijn er 37 besteld. MSC verwacht nog tien schepen van dezelfde omgang als de Gülsün.

De schaalvergroting is goed voor Rotterdam, zegt Hans Nagtegaal, directeur containers van het Havenbedrijf Rotterdam, tijdens de rondvaart. Weinig havens kunnen zulke schepen afhandelen. De vaargeulen van de Tweede Maasvlakte zijn diep genoeg, de kades zijn sterk genoeg voor de steeds grotere kranen.

In de eerste helft van 2019 groeide de containeroverslag in Rotterdam met 6,4 procent naar 7,5 miljoen TEU, een record. De handelsoorlog tussen China en de VS heeft voor Rotterdam geen gevolgen, zegt Nagtegaal.

De megaschepen zijn relatief milieuvriendelijk, door de geringe CO 2 -uitstoot per container. Ze hebben ook nadelen. Voor de rederijen is het moeilijk om de schepen te vullen, overcapaciteit leidt tot lagere tarieven en faillissementen. Ook gaan de megaschepen ten koste van een flexibele bedrijfsvoering. Het aantal havens waar ze terecht kunnen is immers beperkt. De Rotterdamse haven ontvangt ze graag, zegt Nagtegaal. Op de Tweede Maasvlakte is nog ruimte genoeg.