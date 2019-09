Duitse stad Bielefeld bestaat niet. Of toch wel?

De vraag of de Duitse stad Bielefeld (340.000 inwoners) eigenlijk wel bestaat, hangt al een kwart eeuw in de lucht. Bielefelders die vertellen waar ze vandaan komen krijgen tot hun ergernis maar al te vaak van grappenmakers te horen: ,,Bielefeld? Das gibt es doch gar nicht!’’

Een informaticastudent in Kiel zou die opmerking in 1993 bij wijze van grap op een studentenfeestje hebben gemaakt, en er vervolgens een satirische samenzweringstheorie omheen hebben gesponnen – die vleugels kreeg. En zoals met alle samenzweringstheorieën, hoe gek ook, argumenten zijn er altijd voor te vinden.

Foto’s van Bielefeld die ‘eigenlijk’ ergens anders gemaakt zouden zijn, een op de snelweg afgesloten afslag naar Bielefeld als ‘bewijs’ dat de stad er helemaal niet is, enzovoorts. Via internet kreeg de theorie vaart, al dan niet met een knipoog, er kwam een documentaire, en Bielefeld en de Bielefelders werden steeds vaker uitgelachen.

Miljoen euro uitgeloofd

Deze zomer besloot de marketingafdeling van Bielefeld (‘Bielefeld, te mooi om niet waar te zijn’) om keihard terug te slaan en een poging te doen het verhaal dat Bielefeld niet bestaat voor eens en altijd uit de wereld te helpen. Wie kan bewijzen dat Bielefeld écht niet bestaat, krijgt een prijs van een miljoen euro. Geen grap. Aan het aantal inzendingen te zien is er geen gebrek aan mensen uit de hele wereld die ervan overtuigd zijn dat zij het niet-bestaan van de stad wel even kunnen aantonen.

In de nacht van deze woensdag op donderdag sluit de inzendingstermijn, en enkele uren daarvoor maakte het hoofd van de stadsmarketing bekend dat er al 1800 inzendingen binnen waren. De stad is er voor „99 procent van overtuigd dat we ieder bewijs weerleggen kunnen’’, schrijft ze op haar website. Maar voor het onwaarschijnlijke geval dat iemand tóch het bewijs rond krijgt dat Bielefeld niet bestaat, verzekert de stad dat het prijzengeld niet van de belastingbetalers komt maar van sponsors.

Filosofie en wiskunde

Deelnemers hebben geput uit allerlei argumenten en kennisgebieden, tot de filosofie en de wiskunde aan toe – onder meer met een formule waarbij Bielefeld eerst als variabele wordt ingevoerd die uiteindelijk onomstotelijk kan worden weggestreept. Iedere inzending wordt de komende weken zorgvuldig beoordeeld door experts, belooft de stad. De leukste zullen bekendgemaakt worden.