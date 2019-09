De kaftan: zwierig, sensueel en elegant

Wat?

Weinig kledingstukken zo maatvriendelijk, comfortabel, kuis en tegelijk zo zwierig, sensueel en elegant als de kaftan. En zo veelzijdig: goed voor strand, stad en feest en zelfs, bij de idioot hoge temperaturen waarmee we deze zomer kortstondig te maken hadden, kantoor.

De traditionele Noord-Afrikaanse kaftan is vaak geborduurd en niet altijd heel wijd. Ook mannen dragen overigens kaftans, oorspronkelijk is het een Arabisch kledingstuk voor mannen.

De modevariant die deze zomer weer populair is, is meestal van katoen, lekker losjes, en heeft vaak een print in plaats van borduursel of is helemaal effen. Hij refereert vooral ook aan de jaren zestig en zeventig, toen de kaftan eveneens een hit was en ontwerpers als Emilio Pucci en Yves Saint Laurent er hun eigen versies van maakten, en Patrick Lichfield in 1969 in Marrakesh zijn beroemde foto maakte van de rijke olie-erfgenaam John Paul Getty Jr. en zijn Nederlandse vrouw, de beeldschone actrice Talitha Getty-Pol. Zij in een rijkelijk versierde kaftan met zijden voering over een witte pofbroek en laarzen, een beeld dat bij elke westerse ontwerper die zich aan de kaftan waagt scherp op het netvlies staat. Net als foto’s van Elizabeth Taylor, kaftanfan pur sang – zowel in haar slanke als minder slanke periodes.

Foto’s Cora Bronkers & Allard Faas

Wie?

Influencer en coach Meryem Hammiche (32) draagt een 38 jaar oude kaftan van haar moeder, maar dan „op de 21ste-eeuwse manier”, met spijkerbroek en sneakers. Voor een feest of andere speciale gelegenheid draagt ze haar kaftan traditioneel, met een kanten onderjurk, mooie sieraden en pumps en knoopt ze haar hoofddoek „sierlijker”.

Rafael Garcia (52, wijkverpleegkundige) draagt al sinds hij jong is kaftans. „Ik groeide op met Marokkaanse vrienden”, zegt hij. Hij draagt zijn kaftans als jurk. „Lekker luchtig als het warm is.” Op straat, op bezoek bij zijn Iraanse schoonouders, maar niet naar zijn werk. „Ik werk veel met oudere mensen en weet niet hoe ze zouden reageren.” Garcia heeft zes Marokkaanse kaftans, waaronder deze, en een Iraanse. „Die heeft langere mouwen en is meer versierd”, zegt hij.

Sharon Esveld (49, eigenaar tweedehandswinkel) is dol op haar drie kaftans, al noemt ze die zelf jurken: „Het zit ontzettend lekker, staat mooi en camoufleert het hele lichaam.” Dit zijden exemplaar is tweedehands.

Wat de uit Irak afkomstige Zaianab Neisi (34, vertaler en medewerker bij een bureau dat ondersteuning in de opvoeding aanbiedt) draagt is geen kaftan, maar een tuniek. Neisi draagt ze het hele jaar door, sommige korter dan deze, andere langer. Deze vond ze in een Turkse winkel. „Ik vond de kleur en de versiering aan de mouwen mooi en hij staat netjes.”

Vlnr: Meryem, Rafael, Sharon en Zaianab Foto’s Cora Bronkers & Allard Faas

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 7 september 2019