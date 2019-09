Zes doden bij aanslag op burgemeesterskandidaat Colombia

Bij een aanslag in het zuidwesten van Colombia zijn maandag zes mensen omgekomen, onder wie een 32-jarige burgemeesterskandidaat voor het stadje Suárez. Volgens de regering van Colombia zitten FARC-dissidenten achter de aanslag. Dat meldt persbureau Reuters dinsdag. Vorige week kondigde een afsplitsing van de voormalige guerrillabeweging een offensief aan tegen de regering.

Een auto met burgemeesterskandidaat Karina García en vijf anderen werd maandag onder vuur genomen in Cauca, een departement in het zuidwesten van Colombia. Hierna werd de wagen in brand gestoken. De andere slachtoffers zijn de moeder van García, drie lokale activisten en een kandidaat voor de gemeenteraad.

Lees ook: FARC-afsplitsing legt bom onder vrede

Het ministerie van Defensie heeft een beloning van 44.000 dollar (ruim 40.000 euro) uitgeloofd voor tips die leiden tot de arrestatie van twee leiders van de FARC-afsplitsing. Het ministerie houdt hen verantwoordelijk voor de aanslag, maar heeft verder geen details verspreid. In het gebied bevinden zich belangrijke smokkelroutes voor drugs en het is bekend dat de afsplitsing actief is in het gebied.

Bedreigd

Garcia had zich namens de Colombiaanse Liberale Partij kandidaat gesteld voor het burgemeesterschap in het stadje Suárez met zo’n 20.000 inwoners. Vorige week had ze de huidige burgemeester om bescherming gevraagd omdat ze werd bedreigd. Oud-president van Colombia Cesar Gaviria Trujillo zegt in een videoboodschap op Twitter „diep geraakt” te zijn door de moord.

Vorige week kondigden dissidenten van de FARC, onder wie de hoofdonderhandelaar van de voormalige guerrillabeweging tijdens de vredesonderhandelingen, in een videoboodschap aan de wapens weer op te pakken. Volgens de FARC-leden houdt de regering zich niet aan de afspraken uit het vredesverdrag dat de FARC en de regering drie jaar geleden sloten.