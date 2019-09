Zeker 16 doden bij zelfmoordaanslag Kabul

Bij een zelfmoordaanslag in de Afghaanse hoofdstad Kabul zijn maandagavond zeker zestien mensen om het leven gekomen. Ook raakten 119 mensen gewond. Alle dodelijke slachtoffers zijn burgers. De Talibaan eisten de verantwoordelijkheid op. Dat meldt persbureau Reuters. De aanslag vond plaats vlak nadat de Verenigde Staten en de Talibaan een principeakkoord hadden gesloten over het terugtrekken van Amerikaanse troepen.

Volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken ontplofte een tractor vol explosieven bij Green Village, een streng beveiligd complex in het oosten van Kabul waar internationale organisaties hun personeel huisvesten. Vierhonderd mensen werden geëvacueerd. Ook zouden veiligheidsdiensten hebben kunnen voorkomen dat gewapende aanvallers na de explosie nog meer slachtoffers maakten.

Lees ook: Vrede is nog moeilijk voorstelbaar

Volgens de Talibaan zijn de berichten over burgerslachtoffers „vijandige beweringen” omdat burgers niet in de buurt zouden mogen komen van de locatie waar de aanslag plaatsvond.

Vredesakkoord

Vlak voor de aanslag had de Amerikaanse speciale gezant voor Afghanistan, Zalmay Khalilzad, het principeakkoord op televisie gepresenteerd. De Amerikanen en de Talibaan hadden afgesproken dat binnen twee maanden vijfduizend Amerikaanse troepen zich zouden terugtrekken uit Afghanistan. Ook worden vijf militaire bases gesloten. In ruil daarvoor zouden de Talibaan er zorg voor dragen dat Afghanistan niet meer wordt gebruikt als uitvalsbasis voor aanslagen op de Amerikanen en hun bondgenoten.

In het principeakkoord is niets afgesproken over een staakt-het-vuren. Afgelopen weekend voerden de Talibaan al twee aanvallen uit in Afghanistan. Zaterdag leidde een grootschalige aanval op de stad Kunduz tot urenlange gevechten. Zondag werd de stad Pul-e-Chomri aangevallen, de hoofdstad van de noordelijke provincie Baghlan.