Walmart stopt met verkoop munitie semi-automatische wapens

De Amerikaanse supermarktgigant Walmart stopt met de verkoop van munitie die gebruikt kan worden voor semi-automatische wapens. Dat heeft topman Doug McMillon dinsdag bekendgemaakt. Het bedrijf reageert hiermee op de twee schietpartijen die deze zomer in twee Walmart-vestigingen plaatsvonden. Het wapenaanbod zal volgens McMillon vanaf nu „nog meer gericht zijn op de wensen van liefhebbers van jagen en sportschieten”.

McMillon hoopt met de stap een volgend bloedbad te kunnen voorkomen. „In deze complexe situatie bestaat geen simpele oplossing”, vertelde hij aan The Wall Street Journal. „We proberen constructieve stappen te zetten om het risico te verkleinen. De status quo is onacceptabel.” Bij de schietpartij in een Walmart in El Paso kwamen begin augustus 22 mensen om het leven. Een paar dagen eerder schoot een Walmart-medewerker twee collega’s dood in Southaven, Mississippi.

Walmart stopt niet met de verkoop van wapens, benadrukt McMillon. De topman schrijft in een bedrijfsmemo, die dinsdag verstuurd is naar alle Walmart-medewerkers, dat het bedrijf al decennia de „jaaggemeenschap” dient. Ook was oprichter Sam Walton een fervent jager.

Lees ook: Texas: weer schietpartij, nog soepeler wapenwetgeving

Eerdere aanpassingen na schietpartijen

De supermarktketen is een van de belangrijkste verkooppunten van wapens in de Verenigde Staten. De afgelopen jaren heeft het bedrijf meerdere regels doorgevoerd op het gebied van wapenverkoop - in reactie op de golf van mass shootings in de VS. In 2015 stopte Walmart bijvoorbeeld met de verkoop van semi-automatische wapens. Na de schietpartij op een middelbare school in Parkland, Florida vorig jaar verhoogde het bedrijf bovendien de minimumleeftijd voor de aanschaf van een wapen naar 21.

De stap van Walmart doet denken aan wat de (veel kleinere) supermarktketen Kmart in 2001 deed. Na de zeer dodelijke schietpartij op een middelbare school in de Amerikaanse plaats Columbine, besloot Kmart te stoppen met alle verkoop van munitie. Het bedrijf kwam tot deze beslissing nadat het geconfronteerd werd met de nabestaanden van de schietpartij.

Lees hier de hele verklaring van McMillon.