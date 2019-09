Voetbalvrouwen winnen tweede EK-kwalificatieduel van Turkije

De Nederlandse voetbalsters hebben ook hun tweede EK-kwalificatieduel gewonnen. De verliezend finalist van het afgelopen WK was in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen duidelijk de baas over Turkije, maar kwam moeizaam tot scoren: 3-0.

Bij rust leidde Oranje met 1-0 door een doelpunt van Stefanie van der Gragt. Na de pauze scoorden Daniëlle van de Donk en Sherida Spitse, de laatste via een penalty.

Vrijdag boekte de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman al een eenvoudige 7-0-overwinning in Estland. Volgende maand gaat de strijd om een ticket voor het EK van 2021 verder met wedstrijden tegen Slovenië (uit) en Rusland, op 8 oktober in Eindhoven.

De Turkse vrouwen mochten op voorhand geen partij zijn voor Nederland. De ploeg begon de kwalificatie met een 2-0-nederlaag in Kosovo en staat op de 62ste plek op de wereldranglijst.

Vijftigste interland

Bondscoach Wiegman zag in haar vijftigste duel Van der Gragt de score openen. De verdedigster kopte in de dertiende minuut raak uit een corner van Spitse. Kort ervoor had Van de Donk al de onderkant van de lat geraakt. Voorin ontbrak opnieuw Lieke Martens, nog altijd geblesseerd aan een teen. Vivianne Miedema deed niet mee vanwege hamstringklachten.

Shanice van de Sanden begon daardoor in de basis, terwijl Lineth Beerensteyn was opgeschoven naar de positie van centrale spits. Jill Roord vervolmaakte de aanval in haar vijftigste interland.

Oranje breidde veelvuldig rond het drukbezette zestienmetergebied van de Turksen maar grote kansen leverde het amper op. Na rust veranderde er weinig aan het spelbeeld. Oranje bleef moeite hebben de Turkse muur te slechten. Van der Gragt was er opnieuw met het hoofd dichtbij, maar keepster Selda Akgöz redde.

Tien minuten na rust was het dan toch raak. Een verre pass van Spitse werd door Van de Donk knap verlengd langs Akgöz. De Turkse keepster blesseerde niet veel later ongewild Van de Sanden, die onder haar belandde en met een beenblessure naar de kant moest. Ze werd vervangen door talent Victoria Pelova. Kort nadat Lynn Wilms haar debuut had gemaakt, zorgde Spitse voor de 3-0 door een strafschop te benutten. (ANP)