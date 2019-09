Vlaams oud-parlementslid Van Eyken veroordeeld voor moord

Voormalig Vlaams parlementslid Christian Van Eyken is dinsdag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar. De rechtbank in Brussel acht bewezen dat de 65-jarige Belg de ex-man van zijn vrouw om het leven heeft gebracht, melden Belgische media. Dat deed hij samen met zijn echtgenote Sylvia B., die dezelfde straf kreeg opgelegd.

In juli 2014 werd Marc Dellea, toen nog de echtgenoot van Sylvia B., dood aangetroffen op bed met een schotwond achter zijn oor. Het echtpaar stond op dat moment op het punt om te scheiden. Reden daarvoor was onder meer dat B. een relatie had met Van Eyken, voor wie zij werkte als secretaresse. Ruim vijftien maanden na de moord werd B. als verdachte aangehouden.

Begin 2016 werd ook Van Eyken aangehouden. Dat kon nadat zijn parlementaire onschendbaarheid was opgeheven door het Vlaams Parlement. Op opnames was te zien dat hij en B. op de nacht dat Dellea stierf in diens appartement waren.

Vertraging

Het proces startte uiteindelijk pas drie jaar later, onder meer omdat de bevoegdheid van de rechtbank werd betwist en bewijsmateriaal niet toegankelijk was. Het echtpaar kon de uitspraak in vrijheid afwachten.

Van Eyken zetelde van 1995 tot eind mei 2019 in het Vlaams Parlement. Hij deed dat namens Union des Francophones, dat de belangen behartigt van verschillende Franstalige partijen. Van 1993 tot 2005 was hij daarnaast burgemeester van Linkebeek.