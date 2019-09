Verslaafd aan je jongere digitale alter ego

Als de vijftigjarige, gescheiden Claire (Juliette Binoche) gedumpt wordt door haar jongere minnaar Ludo maakt zij een Facebookprofiel aan als Clara Antunès, een knappe 24-jarige vrouw. Door vrienden te worden met Ludo’s huisgenoot Alex hoopt zij weer in contact te komen met Ludo.

Het loopt allemaal anders. Claire raakt verslaafd aan haar nieuwe avatar en de aandacht die zij krijgt als ‘Clara’. Wat begint als onschuldige exercitie loopt volledig uit de hand. Hoe precies kan maar beter onbesproken blijven. Het scenario, naar een roman van Camille Laurens, heeft meerdere verrassingen in petto. Waarom bezoekt Claire, een universitair docent Franse letterkunde, eigenlijk een psychiater? Die bezoekjes vormen de raamvertelling.

Lees ook een interview met Juliette Binoche over ‘Celle que voux croyez’

Het is jammer dat het script van Celle que vous croyez (Wie denk je dat ik ben) zo geconstrueerd is, met iets te veel verhaalwendingen, want naast de sterke rol van Binoche bevat de zesde film van Safy Nebbou aardige bespiegelingen over de angst voor ouder worden, online-manipulatie, de verslaving aan aandacht, jezelf verliezen in fantasieën en het verschil tussen mannen met een veel jongere partner, zoals Claires ex-man, en vrouwen met een jonge minnaar – die worden wat geringschattend cougars (poema’s) genoemd.

Drama Celle que vous croyez Regie: Safy Nebbou. Met: Juliette Binoche, Nicole Garcia, François Civil, Guillaume Gouix. ●●●●●