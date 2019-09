Uitspraak in piraterijzaak tussen Dutch Filmworks en Ziggo uitgesteld

De uitspraak in het hoger beroep tussen Ziggo en filmdistributeur Dutch Filmworks (DFW) is uitgesteld „mede vanwege de complexiteit van de zaak”. Dat laat het gerechtshof in Arnhem dinsdag desgevraagd weten.

Aanvankelijk was de uitspraak in de slepende zaak op 3 september gepland. Nu zal deze uiterlijk 5 november plaatsvinden. Gestreefd wordt naar een eerdere datum, zegt een woordvoerder van het Hof. „Er wordt hard aan gewerkt.”

De Nederlandse filmdistributeur Dutch Filmworks en internetprovider Ziggo troffen elkaar dit voorjaar voor het eerst in de rechtbank voor een kort geding.

Schikkingsvoorstel

DFW wil de contactgegevens achter de IP-adressen van 377 Ziggo-klanten die volgens de filmdistributeur een met copyright beschermde film via BitTorrent-netwerken hebben gedownload. Dat kost DFW geld. De filmdistributeur wil de klanten daarom een “redelijk” schikkingsvoorstel van ongeveer 150 euro sturen.

Ziggo verzet zich en wijst er onder meer op dat een IP-adreshouder niet noodzakelijkerwijs ook de downloader van het auteursrechtelijk beschermde materiaal is. Dat kan iedereen zijn die toegang heeft tot de internetverbinding van de Ziggo-klant.

Hoewel volgens wetenschappers de digitale piraterij via BitTorrent-netwerken afneemt, verdwijnt die niet. Volgens DFW werd de film in kwestie, The Hitman’s Bodyguard, in zes weken tijd door 20.000 Nederlanders gedownload.