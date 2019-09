UEFA kondigt maatregelen aan tegen Antwerp om wedstrijd tegen AZ

De UEFA heeft disciplinaire maatregelen aangekondigd tegen de Belgische voetbalclub Antwerp na de uit de hand gelopen Europa League-kwalificatiewedstrijd tegen AZ. Dat meldt de Europese voetbalbond dinsdag.

De wedstrijd tussen Antwerp en AZ werd vorige week in de verlenging minutenlang stilgelegd omdat boze fans van de Vlaamse thuisclub het veld op probeerden te komen. Behalve die bestormingspoging onderzoekt de UEFA het gooien van voorwerpen op het veld, het afsteken van vuurwerk, het ophangen van een „ongeoorloofd spandoek” en het blokkeren van trappen.

Negen gele kaarten

Daarnaast buigt de UEFA zich over een gepaste straf voor het gehele team van Antwerp, dat negen gele kaarten kreeg. Twee spelers verlieten het veld vroegtijdig nadat zij een tweede gele kaart hadden ontvangen. Keeper Sinan Bolat moet zich bovendien verantwoorden voor „beledigen/molesteren”. Waarom hij specifiek door de voetbalbond wordt bestraft, is niet duidelijk. Op beelden was ogenschijnlijk juist te zien hoe Bolat en aanvoerder Faris Haroun probeerden de woedende Antwerp-fans te bedaren.

Ook buigt de disciplinaire commissie van de UEFA zich ook over sancties voor het Servische Rode Ster Belgrado, het Zweedse AIK en het Schotse Celtic. AZ, dat zich door met 1-4 van Antwerp te winnen voor de Europa League plaatste, treft volgens de voetbalbond geen blaam.

Bekijk een deel van de ongeregeldheden hier: