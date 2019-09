Tientallen arrestaties in Zuid-Afrika bij geweld tegen migranten

In Zuid-Afrika zijn sinds zondag zeker negentig mensen gearresteerd bij wijdverbreide gewelddadigheden tegen migranten. Daarbij zijn vijf doden gevallen, melden internationale persbureaus. In de steden Johannesburg en Pretoria zijn dinsdag, net als de voorgaande dagen, winkels van buitenlanders geplunderd en in brand gestoken.

Volgens de Britse krant The Guardian begonnen de onlusten zondag toen een protestmars in Johannesburg uit de hand liep. De mars vroeg aandacht voor drugsdealen in de stad, waar volgens de demonstranten vooral migranten zich schuldig aan maken. De gewelddadigheden verspreidden zich diezelfde dag naar hoofdstad Pretoria, waar migranten aangevallen werden door bendes.

De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa veroordeelde het geweld dinsdag. „Wij zijn een land dat volledig gekant is tegen xenofobie”, zei hij volgens persbureau Reuters in een verklaring. „We tolereren geen geweld tegen mensen uit andere Afrikaanse landen.” Hij noemde de rellen „totaal onacceptabel”.

Zorgen

Andere Afrikaanse maken zich zorgen om het geweld in Zuid-Afrika. De Ethiopische ambassade in het land adviseerde Ethiopiërs hun winkels dicht te houden tot het weer rustig werd. Zambiaanse vrachtwagenchauffeurs werd gewaarschuwd niet door Zuid-Afrika te rijden. De president van Nigeria riep ambtgenoot Ramaphosa op iets te doen aan de gewelddadigheden.

Zuid-Afrika heeft een geschiedenis van geweld tegen zwarte migranten uit andere Afrikaanse landen. Arme Zuid-Afrikanen geven hen meer dan eens de schuld van de hoge criminaliteit, werkloosheid en armoede in het land. Bij een uitbraak van xenofobisch geweld in 2008 kwamen tientallen mensen om het leven.