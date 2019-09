PvdA wil basisbeurs studenten terug

Ook de PvdA is voor herinvoering van de basisbeurs. Dat zegt fractievoorzitter Lodewijk Asscher dinsdag in het AD. Daarmee is een meerderheid van de Tweede Kamer voor afschaffing van het leenstelsel in zijn huidige vorm, dat werd ingevoerd toen de PvdA in de regering zat.

Alleen VVD en D66 staan nog achter het huidige leenstelsel, dat studenten de mogelijkheid geeft hun studie te bekostigen door middel van een lening met lage rente. De basisbeurs zou studenten in een maandelijks bedrag voorzien dat zij, mits zij hun studie afronden, niet terug hoeven te betalen.

Partijvoorman Asscher zegt tegen het AD binnen het bestaande leenstelsel een nieuwe basisbeurs te willen creëren door de zogenoemde ‘aanvullende beurs’ aan een grotere groep te verschaffen. Deze aanvullende beurs is op dit moment alleen verkrijgbaar voor studenten die het van huis uit niet breed hebben. De nieuwe basisbeurs zou wat betreft de PvdA’er zijn voor studenten wier ouders tot drie keer modaal verdienen.

