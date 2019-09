Orkaan Dorian in kracht afgenomen, koerst richting Florida

Orkaan Dorian is dinsdag licht in kracht afgenomen van de zwaarste categorie 5 naar categorie 3. Dorian blijft ernstige schade aanrichten aan de Bahama’s omdat de storm blijft hangen op zo’n 40 kilometer ten noordoosten van Freeport, op het eiland Grand Bahama. Dat meldt persbureau AP. Het National Hurricane Center verwacht dat Dorian later op de dag „gevaarlijk dichtbij” de oostkust van Florida komt.

De orkaan heeft tot nu toe vijf mensen het leven gekost. Ook raakten 21 mensen gewond. De Abaco-eilanden en Grand Bahama, met 70.000 inwoners, zijn zwaar getroffen. Op de luchthaven van Grand Bahama staat bijna twee meter water en zijn twee opvangcentra overstroomd. Naar schatting zijn zeker 13.000 woningen verwoest. Het is nog niet bekend hoe groot de schade is.

Evacuaties

De premier van de Bahama’s, Hubert Minnis, sprak maandag tijdens een persconferentie over een „historische tragedie”. Hij zei: „Ons doel is nu: zoeken, redden en herstellen.”

Meer dan een miljoen mensen zijn geëvacueerd langs de Amerikaanse kust. Naar verwachting komt de storm dinsdagavond laat in Florida aan land en raast verder naar Georgia en South Carolina. Sinds het weekend zijn meer dan 1.300 vluchten geannuleerd vanwege de orkaan.