Nieuwe tv-programma’s om naar uit te kijken

Tv-series

Stanley H. Korte tv-serie gebaseerd op het leven van de in 2011 geliquideerde drugscrimineel Stanley H., vertolkt door Jeroen Spitzenberger. Vanaf 13 oktober, NPO3.

Harkum. Comedyserie over de burgemeester van Harkum (Bas Hoeflaak), die opeens 700 miljoen extra krijgt te besteden en een megalomaan plan bedenkt. Vanaf 20 oktober, NPO3.

Het A-woord. Tv-serie over een gezin waarvan een kind autisme heeft, met Lies Visschedijk en Guy Clemens. Vanaf 23 oktober, NPO1.

Keizersvrouwen. Tiendelige serie over een dame (Karina Smulders) die in de ruige wereld van de prostitutie belandt, waar ze haar moeder (Hilde van Mieghem) tegenkomt. Vanaf 10 november, NPO3.

Dit zijn wij. Tv-serie over een volwassen drieling. In lange flashbacks volgen we het wel en wee van hun ouders, toen de kinderen nog jong waren. Remake van de liefdevolle, ontroerende Amerikaanse serie This is Us.

Vanaf 14 november, NPO1.

Remy & Juyliat. Kinderkerstserie: Romeo en Julia in een asielzoekerscentrum. Vanaf 6 december, NPO3.

De 12 van Schouwendam. Thrillerserie met Gijs Naber, Carina Crutzen en Huub Stapel. Man die als 17-jarige spoorloos verdween keert terug naar zijn dorp. En zijn vader. Vervolg op De 12 van Oldenheim. Najaar bij Videoland, begin 2020 op RTL4.

Baantjer: het Begin. Politieserie, vervolg op de Baantjer-film, over de jonge jaren van de Amsterdamse rechercheur. Vanaf 5 januari, Videoland (RTL).

DNA. In de nieuwe politieserie van SBS76 flirt Yolanthe Cabau van Kasbergen als rechercheur met elke man die in beeld komt. Iedere donderdag, SBS6.

Talkshows

Beau. ‘RTL Late Night 3.0’. Na Tan en Huys mag nu Van Erven Dorens proberen voor RTL4 een concurrent te maken van Pauw en Jinek. Vanaf 2 september, RTL4.

Nadia Moussaid Eerder verving ze Eva Jinek en presenteerde ze De Nieuwe Maan, nu krijgt Nadia Moussaid haar eigen talkshow op zaterdagavond. Het gaat over cultuur, met de nadruk op boeken en internationale kunstenaars. Vanaf januari, NPO2.

Reisseries

De Strijd om Istanbul. Fidan Ekiz over de strijd tussen progressieven en conservatieven in de Turkse stad. 16 september, NPO2.

Na ons de zondvloed. Fotograaf Kadir van Lohuizen trekt naar streken die te kampen hebben of krijgen met de stijgende zeespiegel: Bangladesh, Marshall-eilanden, New York, Jakarta, Terschelling. Vanaf zondag 20 oktober, NPO2.

Broeders in Berlijn. Historici Maarten en Vincent van Rossum gaan naar Berlijn. Wat heeft de val van de Muur in 1989 de Duitse hoofdstad gebracht? Voorspoed, maar ook onvrede, die zich onder meer uit in de groei van extreem-rechts. Vanaf 24 oktober, NPO2.

How to be a man. Na haar reisserie over homoseksualiteit trekt Margriet van der Linden de wereld in om de ‘mannelijkheid’ te onderzoeken. Ooit leek het haar een geweldig om man te zijn, nu staat de ‘mannelijkheid’ onder druk. Vanaf 5 november, NPO2.

Reality

Ver van Huis. Hulp-tv voor gezinnen die uit elkaar zijn gegroeid. Angela Groothuizen reist met families naar de Amish in Ohio (VS) en probeert hen daar weer met elkaar te laten praten. In plaats van op een telefoon te staren. Vanaf 3 september, RTL 4.

Je kent me toch, schat? Ook hulp-tv, nu voor partners die toe zijn aan een nieuwe vonk in hun relatie. Robert ten Brink, geeft de stellen opdrachten en vragen. Wat is je trouwdatum? Welke kleur ogen heeft je partner? Vanaf 4 september, RTL 4.

The Repair Shop. Realityserie gebaseerd op een BBC-format waarin Humberto Tan dierbare spullen van deelnemers laat repareren. Combinatie van Tussen Kunst en Kitsch en Eigen Huis en Tuin met een traan. Vanaf 2 september, RTL 4.

Voor Hetzelfde Geld. Variant op het thema hulp-tv voor woningzoekenden. Centraal idee: voor de prijs van een appartement in de stad koop je ‘in de provincie’ een ruim vrijstaand huis. Maar waar? Deelnemers gaan geblinddoekt naar drie paleisjes in de periferie. Najaar 2019, RTL4.

Flirty dancing. Dating en dansen met Wendy van Dijk. Singles oefenen een dans en ontmoeten hun partner pas op de dansvloer. Vanaf 8 september, SBS6.

Niets liever dan een kind. Leonie ter Braak volgt uiteenlopende deelnemers met een kinderwens. Vanaf 10 september, SBS6.

Amusement, shows, quizzen

The Masked Singer. Zangwedstrijd met een twist. Bekende Nederlanders dragen een uitbundig kostuum en een masker. Twee panels moeten raden wie het zijn. Tijdens de RTL-presentatie zong RTL-presentator Lieke van Lexmond in een pluche konijnenpak een liedje van Tina Turner. Format is bedacht in Zuid-Korea en tot wasdom gekomen in de VS. Vanaf 27 september, RTL4.

Dancing with the stars en Dance Dance Dance. Na de ‘ijsdansoorlog’ tussen RTL en SBS van twaalf jaar geleden, programmeren beide commerciële zenders in september twee dansprogramma’s met BN’ers enigszins tegenover elkaar. Dancing with the stars is vanaf 7 september op RTL 4. Drie weken later begint bij SBS 6 Dance Dance Dance.

Geschiedenis

Een bezeten wereld. De jaarlijkse grote geschiedenisserie van de publieke omroep, gepresenteerd door Hans Goedkoop, gaat over Nederland in het interbellum. De tijd tussen de wereldoorlogen begon optimistisch, met voorspoed, jazz en vrouwenemancipatie. Na de crisis van 1929 en de komst van Hitler gaan we op weg naar een nieuwe oorlog. Niek Barendsen van Klokhuis maakt weer een kinderversie: Welkom in de jaren 20 en 30. Vanaf 30 augustus, NPO2.

Onze jongens op Java. Coen Verbraak interviewt KNIL-veteranen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Indonesië zaten. Vanaf 21 november, NPO2.

Cultuur

Sterren op het Doek. Sterren op het doek keert terug. In plaats van Hanneke Groenteman interviewt Özcan Akyol bekende Nederlanders als Lee Towers, terwijl ze zich laten portretteren door drie schilders. Vanaf 3 september, NPO2.

50 jaar Turks Fruit. Een halve eeuw geleden verscheen de liefdesroman Turks Fruit van Jan Wolkers – exponent van de seksuele revolutie. Schrijver Arnon Grunberg spit door de erfenis van het boek, met onder meer Paul verhoeven, Gerard Soeteman en Monique van de Ven, die de verfilming maakten. Vanaf 26 oktober, NPO2.

Het mooiste liedje van Nederland. Gewone mensen vertellen over liedjes die een sentimentele waarde voor hen hebben. Bekende zangers zingen het betreffende lied. Vanaf 13 oktober, SBS6.

Jong en web

Zapp en Zappelin on demand. Ouders hoeven niet langer bang te zijn dat kinderen iets zien wat niet voor hun ogen bedoeld is. Veilig kijken voor kinderen bij NPO Start. Kies een leeftijdscategorie ( 6, 9, 12 of 16 jaar) en bingen maar. NPO Start.