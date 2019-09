Nieuwe romans Margaret Atwood en Salman Rushdie op shortlist Booker Prize

Margaret Atwood en Salman Rushdie maken met hun nieuwe romans kans op de Booker Prize. Hun romans The Testaments en Quichotte zijn onder de zes genomineerden op de shortlist van de grootste literatuurprijs voor Engelstalige literatuur, die dinsdagochtend bekendgemaakt werd.

De Canadese Atwood en de Brits-Indiase Rushdie ontvingen beiden ’s werelds invloedrijkste romanprijs al eens eerder – in 2000 en 1981. Zij worden op de shortlist vergezeld door de Schots-Amerikaanse Lucy Ellmann (Ducks, Newburyport), de Brits-Nigeriaanse Bernardine Evaristo (Girl, Woman, Other), de Nigeriaanse Chigozie Obioma (An Orchestra of Minorities) en de Turkse Elif Shafak (10 Minutes 38 Seconds in This Strange World), die allen in het Engels schrijven. De keuze voor deze zes wordt gezien als gedurfd: Ellmann schreef een bijna 1.000 pagina’s tellende monoloog die voor het grootste deel uit één zin bestaat, Rushdies boek bevat volgens de eerste recensies weer de complexe spiegelingen waar hij om bekendstaat en de roman van Evaristo is verteld in experimenteel vrij vers.

De jury omschreef haar longlist, gekozen uit 151 ingezonden romans, deze zomer al als „veeleisend, onderrichtend en amuserend”. Publiekssuccessen zoals Jeanette Wintersons Frankissstein, Valeria Luiselli’s roman Lost Children Archive en Max Porters tweede roman Lanny kwamen niet verder dan de longlist. Geen van de huidige genomineerden is al in het Nederlands vertaald; vertalingen van Atwood en Rushdie verschijnen deze maand.

Niettemin is Atwoods roman het opvallendste van de shortlist. The Testaments is het vervolg op haar tot klassieker uitgegroeide The Handmaid’s Tale. Die feministische dystopie uit 1987 was de afgelopen jaren hernieuwd een hit, dankzij de populaire adaptatie tot tv-serie én wereldwijde politieke ontwikkelingen, waardoor de roman visionaire kwaliteiten werd toegedicht. De nieuwe roman, die pas volgende week dinsdag verschijnt, werd ingezonden op voorwaarde van totale geheimhouding van de inhoud: het juryrapport werd dan ook zeer vaag gehouden.

De Booker Prize, die door het afhaken van de sponsor vanaf dit jaar niet meer Man Booker Prize heet, wordt op maandag 14 oktober in Londen uitgereikt. De winnaar ontvangt 50.000 pond en het winnende boek wordt meestal een verkoopsucces. Milkman van Anna Burns, vorig jaar de winnaar, was vóór de bekroning 6.000 keer verkocht en inmiddels ruim 546.000 keer, zo weet de Booker-organisatie.