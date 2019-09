Nederlandse techsector creëerde twintigduizend nieuwe banen

Ruim vierduizend Nederlandse techbedrijven hebben in de laatste twee jaar twintigduizend nieuwe banen opgeleverd op een totaal van 108.000. Daarmee groeit het aantal banen in deze sector in verhouding een stuk sneller dan in bijvoorbeeld retail of IT. Dat blijkt uit onderzoek van data- en analysebedrijf Dealroom dat dinsdag is gepubliceerd.

De 4.311 start-ups, door Dealroom gedefinieerd als ‘door technologie gedreven relatief nieuwe bedrijven op zoek naar groei en investeringen’, hebben gezamenlijk sinds 2013 een waarde van 44 miljard euro gecreëerd. Dat komt voor een groot deel op het conto van financiële dienstverlener Adyen (20 miljard). Nederland kent twaalf van dit soort ‘unicorns’, start-ups met een waarde boven de 1 miljard dollar (900 miljoen euro). Ook softwarebedrijven GitLab, Elastic en fintech-onderneming Bitfury vallen binnen die categorie.

Het grootste deel van de banengroei is afkomstig van kleine ondernemingen, en niet zo zeer van Booking.com (de grootste werkgever met bijna 5.000 werknemers), Bol.com (3.000) of Adyen (500). Meer dan de helft van de Nederlandse start-ups heeft tussen de twee en tien werknemers. Amsterdam is de belangrijkste vestigingsstad voor start-ups. Eén op de drie bedrijven zit in de hoofdstad, gevolgd door Rotterdam, Utrecht en Eindhoven.

Durfkapitaal

Juist de bedrijven die tussen de vijf en tien jaar bestaan met weinig werknemers genereren relatief veel nieuwe banen, zegt Yoram Wijngaarde, oprichter en directeur van Dealroom. „Het laat zien dat het aantal nieuwe banen niet afhankelijk is van een paar grote successen.”

Hoewel start-ups doorgaans worden geassocieerd met durfinvesteerders heeft nog altijd acht op de tien bedrijven geen zogenoemd venture capital aangetrokken. Bedrijven die dit wel doen groeien gemiddeld drie keer zo snel. Als groei uitblijft lopen deze bedrijven tegelijkertijd een verhoogd risico het niet te redden.

Nederland doet het in vergelijking met omringende landen relatief goed in de techsector, concludeert Dealroom. „We hebben het geluk dat succesvolle bedrijven als Booking.com en Adyen hier naar boven zijn gekomen”, zegt Wijngaarde. „Dat heeft een nieuwe generatie geïnspireerd om een bedrijf op te richten.”