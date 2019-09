Stikstofbesluit Raad van State drukt ook snelheid op autoweg

Het ‘stikstofbesluit’ van de Raad van State raakt nu ook de uitbreiding van het aantal snelwegtrajecten waar 130 kilometer per uur gereden mag worden. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) haalt een streep door het plan om ook overdag die maximumsnelheid te hanteren op de rijksweg A2 tussen Amsterdam-Holendrecht en Maarssen.

De minister schrijft dat in een brief die ze maandag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Verhoging van de maximumsnelheid op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht is met name voor de VVD in de Tweede Kamer een prioriteit. Nu mag op dat traject tussen 6 uur ’s ochtends en 7 uur ’s avonds niet harder dan 100 kilometer per uur worden gereden.

In 2015 werd een VVD-motie aangenomen die de minister opriep dat te verhogen tot 130. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Zo wordt fluisterbeton op twee rijstroken aangebracht.

De recente ‘stikstofuitspraak’ van de Raad van State, in combinatie met de nabijheid van een natuurgebied, maakt uitvoering van die motie voorlopig niet mogelijk, zo schrijft de minister.

Natuurregels

De Raad van State oordeelde eind mei dat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in strijd is met Europese natuurregels. Wie bij een bouwproject stikstof zou uitstoten in een beschermd natuurgebied, kon volgens het PAS volstaan met een plan voor compensatie. Maar dat is niet genoeg, oordeelde de hoogste bestuursrechter. De uitspraak betekende eerder al het einde van grote projecten als de verbreding van de rijksweg A27 bij Utrecht.

Diezelfde uitspraak zorgt er ook voor dat de maximumsnelheid op snelwegen die de Veluwe doorkruisen moet worden teruggebracht van 130 naar 120 kilometer per uur. Daarbij gaat het om de A1 tussen Barneveld en Beekbergen en de A50 tussen Beekbergen en Epe. De verlaging geldt ook voor twee stukken A28, tussen Strand Nulde en Strand Horst en tussen Strand Horst en Hattemerbroek.