Man steekt acht kinderen dood op basisschool in China

Een man heeft maandag acht kinderen doodgestoken op een basisschool in China. Ook raakten twee kinderen gewond. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt, aldus persbureau AP. Maandag was de eerste schooldag na de vakantie.

De aanval vond plaats rond 08.00 uur in de stad Enshi, in het midden van het land. Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie heeft een 40-jarige verdachte opgepakt. Het is niet duidelijk wat zijn motief was. Volgens lokale media zou de man tot juni een gevangenisstraf hebben uitgezeten voor poging tot moord.

In China vinden vaker steekpartijen op scholen plaats. In juni werden twee kinderen doodgestoken door een man op een basisschool in Shanghai. In de Chinese hoofdstad Beijing raakten in januari twintig kinderen gewond doordat een man ze had aangevallen met een mes.