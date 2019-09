Lagerhuis laat Johnson net zo hevig spartelen als May

Een andere premier, een andere stijl, andere retoriek, maar dezelfde uitkomst. De regering van premier Boris Johnson blijkt in het Lagerhuis even weinig effectief als de regering van voorganger Theresa May. De eerste dag na het parlementaire zomerreces was onmiddellijk een gênante voor Johnson.

Terwijl de premier ’s middags aan het woord was, besloot Philip Lee over te steken. Hij verruilde de fractie van de Conservatieven voor die van de Liberal Democrats. Met het afvallen van Lee raakte de regering de meerderheid kwijt. Zelfs de gedoogsteun van het tiental Noord-Ierse unionisten is nu niet meer genoeg om de Tories tijdens stemmingen aan een meerderheid te helpen. Zelfs in onvoorspelbare Brexit-tijden kan een regering niet lang regeren zonder stabiele basis.

Het vertrek van Lee is deel van een grotere leegloop bij de Conservatieven. Justine Greening, onder May minister voor onderwijs, maakte bekend dat zij bij eventuele volgende verkiezingen niet meer verkiesbaar is. Alistair Burt, een oud-staatssecretaris, zei hetzelfde. Zij hoeven niet te vrezen door Johnson uit de partij gezet te worden. Zij voelen zich vrij zonder gevolgen tegen de premier te stemmen. En de groep Tories die nog wel verder in de politiek wil, maar die de oekazes van de premier niet vreest wordt eveneens groter. Philip Hammond, tot aan de zomer minister van Financiën, zei tegen de BBC dat „er een groep Conservatieven is die beseft dat dit het moment is om het landsbelang zwaarder te laten wegen dan dreigementen en onze loopbanen”.

Naast Hammond bestaat dat collectief uit Ken Clarke, het langstzittende lid van het Lagerhuis, Nicholas Soames, de kleinzoon van Winston Churchill, Rory Stewart, een groot politiek talent bij de Tories. Zij zullen met de oppositie meestemmen aan het eind van de dag als gevraagd wordt of het Lagerhuis wil dat woensdag tijd wordt ingeruimd om een wetsvoorstel te behandelen dat de regering dwingt om bij de EU opnieuw verlenging van de Brexit aan te vragen als Johnson in oktober geen nieuwe Brexit-deal regelt. Naar verluidt wil Johnson fractiegenoten royeren als zij rebelleren. Het zou ongekend zijn als de partijleider een groep politici met zo’n lange staat van dienst en zo’n statuur met een pennenstreek uit de partij zou zuiveren.

De belangrijkste vraag is of deze rebellen genoeg steun krijgen van de tien tot twintig twijfelgevallen binnen hun fractie. Zij zijn nodig omdat de afgelopen Brexit-jaren een kleine maar zeer overtuigde groep van vijf tot tien Labour-politici steevast voor uittreden stemt en de regering steunt.

Politici in het Lagerhuis en zelfs adviseurs van de regering gingen ervan uit dat Johnson de stemming dinsdagavond laat zou verliezen, dat het kamp dat een No Deal-Brexit wenst te blokkeren de komende dagen de kans krijgt een blokkade op te werpen. Als er inderdaad een meerderheid voor de motie stemt, zal het Lagerhuis de komende dagen het wetsvoorstel bespreken. Daarna is het de beurt aan het Hogerhuis, waar grote tegenstand is tegen een No Deal. De wet zou maandag aangenomen kunnen worden, net voordat het Lagerhuis tot 14 oktober geschorst wordt.

Maandag dreigde Johnson dat hij alleen een betere Brexit-deal kan binnenhalen als het Lagerhuis zich achter hem schaart zodat de EU weet dat het menens is. De premier hintte dat hij bereid is verkiezingen te houden, nog voor de Brexit-datum van 31 oktober als hij zich niet gesteund voelt.

Het is zelfs de vraag of Johnson op dit punt zijn zin krijgt. Om verkiezingen te regelen is steun van tweederde van het Lagerhuis nodig. Dat betekent dat Labour, de grootste oppositiepartij, eveneens naar de stembus moet willen. Labour zegt wel degelijk verkiezingen te willen, maar pas nadat de wet die een No Deal-Brexit uitsluit wordt aangenomen.

Johnson is anderhalve maand premier en hij bungelt, spartelt en is afhankelijk van de wensen van het Lagerhuis.