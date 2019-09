Justitie eist 25 jaar celstraf tegen Jawed S. voor terroristische aanslag

Het Openbaar Ministerie eist 25 jaar onvoorwaardelijke gevangenisstraf tegen Jawed S., de uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoeker uit Duitsland die vorig jaar twee toeristen neerstak op Amsterdam Centraal. Hem wordt een dubbele poging tot moord met terroristisch motief ten laste gelegd.

De toen 19-jarige S. reisde op 31 augustus 2018 vanuit zijn woonplaats Oberdiebach naar Amsterdam. In de westtunnel van het Centraal Station stak hij met een groot mes in op twee Amerikanen van Eritrese afkomst die bij de informatiebalie stonden te wachten. Een van hen liep daarbij een dwarslaesie op en zit sindsdien in een rolstoel. Jawed S. werd enkele tellen later in zijn heup geschoten door de politie. In zijn tas werd nog een tweede mes gevonden.

Tijdens de zitting dinsdag in de zwaar beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp werden camerabeelden getoond van de aanslag en het optreden van de agenten. Te zien was hoe de eerste kogel van de politie doel miste, de tweede niet. Een van de agenten liep naar eigen zeggen een posttraumatische stressstoornis op doordat hij getuige was van de steekpartij. Eerder zeiden de politie en het OM tegen NRC dat de beelden van het handelen van de politie niet waren veiliggesteld. Dinsdag bleek dat een andere camera de schietpartij wel had vastgelegd.

Tegen Wilders

S. bekende maandag op de eerste zittingsdag een terroristisch motief te hebben gehad. Hij wilde „oneerlijke en wrede mensen doden” en vond dat hij een fout had gemaakt door Amerikanen in plaats van Nederlanders te raken. Hij was boos op PVV-leider Geert Wilders, die een cartoonwedstrijd over de profeet Mohammed had willen organiseren. S. wilde Nederland straffen omdat „er niets werd gedaan tegen dat varken,” zoals hij Wilders tijdens de rechtszitting noemde. „Als iemand mijn religie beledigt, heb ik met die persoon af te rekenen, ook al is het mijn vader.”

Deskundigen van het Pieter Baan Centrum hebben zich gebogen over de psychische gesteldheid van S., maar omdat hij veelal weigerde vragen te beantwoorden, hebben zij niet tot een sluitende conclusie kunnen komen. Wel vonden zij „afwijkende elementen” in het gedrag van S., die zelf meent geestelijk gezond te zijn.

De steekpartij was de eerste religieus gemotiveerde aanslag in Nederland sinds 2014, toen filmmaker Theo van Gogh in Amsterdam werd vermoord. S. zit vast op de extra beveiligde terroristenafdeling in Vught.

