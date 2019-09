Hoe dan ook wordt ‘2020’ een waterscheiding in de VS

Is de voormalige Amerikaanse oud-vicepresident Joe Biden (76) de beste kandidaat om namens de Democraten tegen Donald Trump in het strijdperk te treden? Misschien, maar het belang van de verkiezingen in 2020 reikt verder. Want wat heb je eraan om Trump te verslaan als je de kans laat lopen grote groepen kiezers te mobiliseren om Amerika op een ander spoor te zetten? Als je Trump wegstuurt maar in zijn plaats een andere man op leeftijd kiest, een bewezen politieke brekebeen, en zonder een precieze agenda – iemand die vooral terug wil naar een eerdere tijd?

De verkiezingen van 2020 worden hoe dan ook een waterscheiding tussen twee tijdperken. Dat gebeurt grofweg elke veertig jaar, voor het laatst in 1980 met het aantreden van president Ronald Reagan.

Als Donald Trump komend jaar wint, zullen we de breuklijn in 2016 leggen, het jaar waarin de Amerikanen na Barack Obama kozen voor een president die de confrontatie zoekt, en voor de opportunistische agenda van de Republikeinen. Wordt dat na vier jaar Trump bevestigd, dan was het een keuze voor de lange termijn.

Maar het is ook mogelijk dat de Democraten in 2020 een solide overwinning halen onder een interessante nieuwkomer – niet Joe Biden – die Amerika weer een vorm van samenleven kan geven.

Een man met meer verleden dan toekomst

Amerikanen zijn veel progressiever dan het lijkt, bijvoorbeeld op het gebied van ziektekosten, onderwijs, vrouwenrechten, vuurwapenwetten, klimaat en immigratie.

Als de Democraten met Trump in het Witte Huis en deze Republikeinen in het Congres, kiezers niet kunnen overhalen om hun stem door zulke onderwerpen te laten bepalen, dan zal het voorlopig ook niet meer gebeuren. En het lukt alleen, als dat volgend jaar inderdaad de keuze is.

En daarmee zijn we bij het probleem van Biden: hij is een man met meer verleden dan toekomst. Hij voert weliswaar de opiniepeilingen aan onder Democraten, maar dat kan niet verhullen hoe sceptisch de kiezer is: als je in dit stadium, met deze naamsbekendheid, globaal nog steeds maar tussen de twintig en dertig procent scoort, is er iets ernstigs aan de hand. Kiezers zeggen „respect” en „sympathie” voor hem te voelen, maar enthousiasme ontbreekt.

Bidens echtgenote Jill riep kortgeleden op om niet naar verkiezingsprogramma’s te kijken, maar alleen naar wie Trump zou kunnen verslaan. Haar Joe zou de enige met „electability” zijn. Wat er daarna moet gebeuren is minder duidelijk, want afgezien van het verslaan van Trump heeft Biden weinig plannen.

Bernie Sanders stagneert

Gelukkig is Joe Biden niet de enige Democraat. Tot nu toe lijkt de meest serieuze onder de progressieve kandidaten de sterkste campagne te voeren: Elizabeth Warren, senator van Massachusetts. Hoewel ze in de peilingen nog gelijkstaat met Bernie Sanders kunnen we de uitdager van 2016 dit keer negeren. Sanders’ aanhang, een stabiele twintig procent, heeft dit jaar geen ruimte voor groei, en anderen, inclusief Warren, annexeren zijn agenda. Dat maakt Sanders de facto overbodig.

Warren voert effectief campagne. Ze weet hoe ze groepen moet bezighouden, ze is een goede spreker, enthousiasmeert en, belangrijker, ze heeft plannen. Als ze zegt: „I have a plan for that”, dan wordt ze niet weggelachen, maar legt ze een serieus, inventief en begrijpelijk initiatief voor. Ze trekt veel toehoorders, veel meer dan Biden of andere kandidaten.

Warren weet waar ze het over heeft. Ze is arm geweest, heeft zichzelf door de universiteit gewerkt, werd hoogleraar aan Harvard (gespecialiseerd in wetgeving rond faillissementen), ze deed werkbare voorstellen om Wall Street in te tomen na de crisis en om consumenten te beschermen, en behield het respect van Wall Street.

De financiële wereld zit niet te wachten op een progressieve Democraat, maar weet dat Warren geen gekke streken uit gaat halen, ze heeft kennis van zaken.

Op weg naar de Democratische conventie kun je over de drie zeggen: Joe Biden heeft het niet, krijgt het niet en wordt het niet – ondanks zijn koppositie in de peilingen. Bernie Sanders wordt veroordeeld tot een bijrol.

Elizabeth Warren lijkt de progressieven van Sanders te kunnen overnemen en zal profiteren van de onttakeling die Joe Biden staat te wachten. Als Amerika in 2020 Democratisch stemt, is het waarschijnlijk omdat het in Warren een president ziet die het land nodig heeft om te herstellen van de crisis die het zelf veroorzaakt heeft, zoals het dat ook deed bij eerdere politieke waterscheidingen.