Gelekte geluidsopname maakt situatie Hongkong onoplosbaar

Geruchten waren er al eerder, maar nu is er ook echt hard bewijs: Carrie Lam stond eerder op het punt om af te treden als hoogste leider van Hongkong, maar Beijing stond haar dat niet toe. Dat zegt Lam zelf op geluidsopnamen waar persbureau Reuters maandag mee naar buiten kwam. De opnamen zijn gemaakt tijdens een besloten lunch met vertegenwoordigers van het zakenleven van Hongkong.

Lam zegt ook zij niet verwacht dat het Chinese Volksbevrijdingsleger voor 1 oktober zal ingrijpen in Hongkong. ,,Ik kan u verzekeren dat Beijing geen deadline heeft, ze weten dat dit nog wel even doorgaat.”

Geen ontkenning, wel teleurstelling

Lam ontkende tijdens een persconferentie op dinsdag niet dat de geluidsopname echt was. Ze is teleurgesteld dat er opnamen zijn gemaakt, en ze ontkende geruchten dat zij of haar regering zelf de hand hebben gehad in het lekken van de opnamen.

Uit de opnamen blijkt glashelder hoezeer Lam een gevangene is van de regering in Beijing, die haar geen enkele mogelijkheid laat om een compromis te sluiten met de demonstranten. Eerder had Reuters al gemeld dat Lam aan Beijing had gevraagd om op twee belangrijke punten compromissen met de demonstranten te sluiten.

Daarmee lijkt de situatie in Hongkong bijzonder onoplosbaar. Demonstranten eisen onder meer de totale intrekking van een wet die de uitlevering van verdachten aan China mogelijk moet maken. Zij eisen daarnaast onafhankelijk onderzoek naar het optreden van de politie tegen demonstranten, en zij eisen meer democratie. De demonstraties in Hongkong zijn hun dertiende week ingegaan. Ook aan de kant van de demonstranten lijkt er geen enkele bereidheid om water bij de wijn te doen.

Sommige analisten denken dat Beijing voor 1 oktober hoe dan ook een einde wil maken aan aan de onrusten, omdat Beijing niet zou willen dat de demonstraties in Hongkong een smet werpen op de vieringen voor 70 jaar Volksrepubliek die voor 1 oktober staan gepland. Lam ontkent dat.

De regering in Beijng heeft ,,absoluut geen plannen” om het Volksbevrijdingsleger naar Hongkong te sturen, zegt Lam. Zij wijst erop dat het China veel tijd heeft gekost om internationaal aanzien te verwerven, niet alleen als grote, maar ook als verantwoordelijk opererende economie. China zal zit volgens haar niet zomaar teniet zal willen doen. Militair ingrijpen is ,,duidelijk niet hun plan”, aldus Lam.

,,Maar ze zijn bereid om het uit te zingen”, zegt ze over de onrusten. Daarna is China volgens haar bereid om te helpen met positieve maatregelen om Hongkong weer op de been te helpen.

Over de politieke ruimte die zij als hoogste leider ziet om het conflict tot een oplossing te brengen, zegt Lam: ,,Zodra een onderwerp naar een nationaal niveau is getild, naar een soort van zekerheids- en soevereiniteitsniveau, en dat nog wel te midden van de ongekende spanning tussen de twee grootste economieën ter wereld, dan is de ruimte, de politieke ruimte voor de hoogste leider, die volgens de grondwet twee meesters moet dienen (…) heel, heel, heel erg beperkt.”