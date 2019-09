Een Italiaanse thriller met Scandinavische elementen

De zaak van het meisje in de mist spookt maar door het geweten van rechercheur Vogel. Dat blijkt al meteen aan het begin van de Italiaanse psychologische thriller. De film is weliswaar naar het meisje vernoemd, maar gaat vooral over de mannen wier levens door haar verstoord zijn. Niet dat zij er iets aan kan doen. Zij is verdwenen. Haar zaak is onopgelost. De makkelijkste verklaring is dat ze is meegenomen door ‘de man in de mist’ over wie in de Italiaanse Alpen vele verhalen gaan. Maar als we eenmaal vanuit de mist van Vogels geheugen in de flashback van de film zijn terechtgekomen, blijkt dat ook zijn eigen rol in de hele zaak schimmig is geweest.

La ragazza nella nebbia speelt leentjebuur bij de stijl en esthetiek van de Scandinavische thriller, maar dan gemixt met iets waar nog maar weinig Italiaanse policiers zonder lijken te kunnen: een metaverhaallijntje over de rol van de media. De woorden van Vogel tegen de streng religieuze ouders van de verdwenen Anna Lou spreken boekdelen: soms vinden de media dingen die wij niet kunnen vinden. En soms komt het ook de politie goed uit als er gemakkelijke verdachten worden gevonden.

Het resultaat is een sfeervolle doorsneethriller die vooral werkt als sterrenvehikel voor Paolo Sorrentino-acteur Toni Servillo als de getroebleerde politieman. En met een curieuze rol voor de Franse actieacteur Jean Reno als psychiater.

Psychologische thriller La ragazza nella nebbia Regie: Donato Carrisi. Met: Toni Servillo, Alessio Boni, Jean Reno. ●●●●●

