Dodental scheepsbrand Californië loopt verder op

De scheepsbrand bij het Amerikaanse eiland Santa Cruz heeft maandag mogelijk aan alle 34 passagiers het leven gekost. Dinsdagochtend meldde een medewerker van de kustwacht aan persbureau AP dat zeker 25 opvarenden zijn omgekomen, voor het leven van negen anderen wordt gevreesd.

Autoriteiten in Santa Barbara kunnen de berichten niet bevestigen, maar melden wel dat het aantal slachtoffers is opgelopen. Dinsdagochtend lokale tijd volgt een persconferentie.

Op het 23 meter lange schip, dat wordt gebruikt voor duik- en vistochten, ontstond maandagochtend vroeg (lokale tijd) brand terwijl het voor het eiland Santa Cruz lag. Op dat moment lagen 34 passagiers benedendeks te slapen. Vijf bemanningsleden die bij het ontstaan van de brand in de hoofdcabine waren, konden het schip tijdig ontvluchten in een opblaasbare boot.

De reddingsactie is nog altijd gaande. Een medewerker van de kustwacht meldt aan AP dat nog niet alle lichamen zijn geborgen uit het wrak omdat dit te gevaarlijk is. Het uitgebrande schip is volledig vernield en gezonken.