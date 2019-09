Beau brengt z’n kijkers met glimlach naar bed

Vrijdag had Beau van Erven Dorens in RTL Boulevard nog beweerd dat Femke Halsema en Thierry Baudet niet in zijn talkshow wilden. „Als ik minister was, koos ik ook voor Jinek”, underdogte hij maandag in de Volkskrant. Maar ’s middags volgde de aankondiging dat Baudet die avond wel degelijk in Beau zijn opwachting zou maken, samen met Theo Hiddema.

Middelpunt

Maar eerst trakteerde de VPRO op de bijzondere documentaire Freek van Dennis Alink, met onder veel moois onvergetelijke beelden van de monumentale komieken Freek de Jonge en André van Duin die in een verlaten Tuschinski in Amsterdam samen naar Laurel en Hardy kijken. Ze hebben tranen in de ogen van het lachen.

Zeker zo interessant zijn de scènes tussen De Jonge en zijn vrouw Hella. Op een terras vertelt zij hem over haar schrik, jaren geleden, toen hij in een voorstelling voor haar onaangekondigd over hun als baby gestorven zoontje begon. Hij sputtert een beetje, maar De Jonge is er de man niet naar om te verbergen dat hij zichzelf als het middelpunt van het universum beschouwt – wat de film iets tragisch geeft.

Goodwill

Om half elf (Nieuwsuur had nog een beeldende reconstructie van anderhalf jaar ruzie bij Forum voor Democratie) begon Beau van Erven Dorens zijn nieuwe talkshowleven met een verhaal over „de eerste keer, nee, niet over seks”. Gelukkig maar, want zijn intro eindigde met beelden van prinses Ariane die haar eerste middelbare-schooldag beleefde.

Eenmaal geland achter een onbegrijpelijk kleine desk, riep Beau om onduidelijke redenen „Aaah!” en begon het eerste gesprek. Over het lerarentekort, met mensen uit de praktijk – een duidelijk teken dat RTL met Beau in de buurt wil blijven van de maatschappelijke programma’s waarmee Van Erven Dorens veel goodwill kweekte. Groot nieuws leverde het niet op, maar de presentator was hartelijk voor zijn nerveuze gasten en zichtbaar begaan met het onderwerp.

Toen de Tweede Kamerfractie van Forum voor Democratie het Amerikaans vormgegeven Beau-decor binnentrad vroeg Theo Hiddema huiselijk om een kussentje. Baudet schoof wat meer richting zijn partijgenoot op de Beau-bank. Het bleek echter tijd om naar een filmpje van een pandabevalling te kijken. Van Erven Dorens heeft weliswaar een talkshowtafel geweigerd, maar aan YouTube kon hij niet ontkomen.

Een kruisverhoor werd het onderhoud met ‘meneer Hiddema’ en ‘Thierry’ niet. De politici herhaalden dat het een zware zomer was geweest en dat de blik nu op de toekomst gericht zou worden. De eerder aangekondigde aangifte tegen Henk Otten was waarschijnlijk de moeite niet.

Van Erven Dorens – van nature meer een gastheer dan een interviewer – vroeg niet hard door, maar liet merken niet echt overtuigd te zijn. Hij bleef aandringen op aangifte. Heel aanmatigend leek dat niet, maar toch gebeurde het: Baudet werd boos op Beau. Hij beschuldigde hem van „stemmingmakerij van het ergste soort”, waarna Van Erven Dorens met een tweevoudig „Luister nou even naar mij” probeerde zijn gast te kalmeren. Dat lukte, maar de lol leek er voor Baudet wel af.

Van Erven Dorens had nog een slotakkoord in petto. Solo. Aan de zijkant van het decor kroop hij achter een vleugel, waarin hij een in zelfspot gedrenkt lied zong op de melodie van de ijdelemannenklassieker My Way.

Het ging over Tan en Twan, over „geflopt en afgeslacht/ is het lot dat mij wacht”. Met als uitsmijter „het ligt aan iedereen, behalve aan mij”. Tussendoor was er nog een Duncan Laurence -hanglamp uit het plafond komen zwiepen. Een ding is zeker: RTL4 heeft een talkshowhost die zijn kijkers met een glimlach naar bed kan brengen.