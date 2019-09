‘Als je verliefd bent trek je je geen zak aan van leeftijdsverschil’

„Een van de grootste angsten van mensen is om verlaten te worden”, zegt Binoche op het filmfestival van Berlijn. „Je moet die angst op de een of andere manier onder ogen zien te komen. Eerst probeert mijn personage haar angst uit de weg te gaan door zich online als een ander voor te doen. Je kunt online gemakkelijk in een illusie gaan leven. Maar als dat niet meer lukt moet ze echt de confrontatie met haar angsten aangaan. Uiteindelijk vindt ze een betere manier om te overleven en zekerheid te vinden.”

Zijn we online eigenlijk allemaal acteurs, die zich voordoen als iemand anders dan we zijn?

„Voor de camera kan ik als acteur niet liegen. Voor de camera kun je alleen waarachtig zijn, ook al heb je een pruik of een hoed op en een kostuum aan. Waarheid is het enige wat telt. Daarom je moet als acteur altijd werken van binnenuit en nooit beginnen vanuit de buitenkant. Als ik speel vergeet ik mezelf. Daarom moet er ook altijd iemand anders aanwezig zijn, zoals een regisseur, die de verantwoordelijkheid draagt voor het resultaat. Ik wil daar niet aan denken terwijl ik acteer.”

Een groot leeftijdsverschil in een relatie wordt nog steeds anders beoordeeld als de vrouw ouder is dan de man.

„Als je verliefd bent trek je je daar natuurlijk geen zak van aan. Je verstand zegt misschien dat een relatie met een groot leeftijdsverschil in de toekomst wel eens heel ingewikkeld zou kunnen worden. Maar je laat je daar niet door weerhouden als je echt verliefd bent. De vooroordelen over een oudere vrouw met een jongere man bestaan natuurlijk nog steeds. Kijk naar wat Emmanuel Macron allemaal over zich heen heeft gekregen.”

Uw personage in de film klampt zich ook vast aan een illusie van jeugd.

„Voor mij is ze op zoek naar een rol die haar waardigheid geeft. Misschien is ze ook een beetje op zoek naar wraak, omdat haar man haar heeft verlaten voor een jongere vrouw. Dat spelletje kan ik ook spelen, lijkt ze te denken. Dat geeft haar ook een zeker gevoel van macht, totdat ze er zelf in begint te geloven en het een soort roes voor haar wordt.”

Is Claire in de film een leugenaar, omdat ze zich steeds als een ander voordoet?

„Dat geloof ik niet. Ze doet wat ze moet doen om te overleven. Ze is intellectueel heel ver ontwikkeld, maar emotioneel niet. Ze heeft een diepe angst om alleen achter te blijven, om niet gezien te worden. Maar uiteindelijk leert ze hoe ze haar angst kan overwinnen. Die angsten ken ik ook uit mijn eigen leven. Ik ben zelf rond mijn vijftigste ook door een moeilijke periode gegaan. Maar een depressie is niet noodzakelijkerwijs alleen maar slecht. Daarom is het ook niet altijd goed om daar veel medicijnen voor te nemen. Een depressie kan je ook dichter bij jezelf brengen.”

