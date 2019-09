Weerstand groeit tegen fusie Takeaway en Just Eat

Opnieuw heeft een belangrijke aandeelhouder van de Britse maaltijdbezorger Just Eat bezwaar aangetekend tegen de fusie met het Nederlandse Takeaway. Het Amerikaanse hedgefonds Eminence Capital, dat een belang heeft van bijna 4,5 procent, laat dinsdag in Financial Times weten tegen de fusieplannen te zullen stemmen. Eminence vindt de prijs die aandeelhouders aan de Britse kant van de deal krijgen te laag in vergelijking met de huidige koers van Just Eat.

Op de dag waarop bekend werd dat Takeaway het grotere Just Eat wilde overnemen voor 7,31 pond per aandeel, schoot de koers van het in Londen genoteerde bedrijf met 24 procent omhoog tot 7,80 pond. Sindsdien werd het aandeel ruim hoger verhandeld dan het bod van Takeaway - het tikte zelfs de 8 pond aan. Vanwege dit verschil vinden aandeelhouders het bod van Takeaway te laag. Eminence noemt het bod dinsdag „ontzettend opportunistisch” en een „grove onderwaardering” van Just Eat.

Eerder liet Aberdeen Standard Investments, dat een belang van zo’n 5 procent in Just Eat heeft, zich al negatief uit over de fusieplannen. Een topman zei te verwachten dat het bod verhoogd zou worden. Met de kritiek zetten aandeelhouders de deur open voor concurrerende bedrijven die mogelijk bereid zijn meer te bieden.

Oneerlijke verdeling

De fusie tussen de twee maaltijdbezorgers werd gepresenteerd als één van gelijken: beide bedrijven worden op ongeveer 5 miljard euro gewaardeerd. Aandeelhouders van Takeaway zouden 48 procent van het fusiebedrijf in handen krijgen, die van Just Eat 52 procent. Volgens Eminence is deze verdeling bovendien oneerlijk omdat het overgrote deel van de te verwachten omzet en winst van Just Eat zou komen.

Aandeelhouders van beide bedrijven mogen op z’n vroegst eind oktober stemmen over de fusie. Tot die tijd is het dus mogelijk dat andere bieders zich melden. Takeaway en Just Eat willen als fusiebedrijf de concurrentie aangaan met wereldwijde spelers als Uber en Deliveroo. Het nieuwe fusiebedrijf krijgt een beursnotering in Londen en komt onder leiding van Jitse Groen, de man die twintig jaar geleden Takeaway oprichtte.

Takeaway.com is het bedrijf achter Thuisbezorgd. De Nederlandse onderneming werd snel marktleider in diverse Europese landen, maar heeft nog nooit winst gemaakt. Wel is het verlies de afgelopen jaren teruggelopen. Takeway.com zette vorig jaar 240 miljoen euro om en hoopt in het derde kwartaal van 2019 voor het eerst wint te maken. Just Eat zette in 2018 780 miljoen pond (zo’n 868 miljoen euro) om en maakte bijna 80 miljoen pond (zo’n 88 miljoen euro) winst.