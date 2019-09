5 jaar cel voor dreigtweet, 3 jaar voor pepperspray naar Moskouse politie

Voor het spuiten van pepperspray in het gezicht van agenten: drie jaar celstraf. Het versturen van een dreigtweet naar oproerpolitie: vijf jaar. Voor trekken aan de handen van een agent die een demonstrant wegvoerde: twee jaar. Bij een reeks Russische rechtszaken maandag en dinsdag hebben actievoerders die meededen aan protesten in Moskou hoge celstraffen gekregen.

Tijdens de grootste Russische protestacties in acht jaar zijn duizenden Moskovieten opgepakt voor het deelnemen aan illegale demonstraties. Sinds juli gaan mensen de straat op, omdat oppositiekandidaten worden uitgesloten van de lokale verkiezingen die aanstaand weekend plaatsvinden.

De meesten werden snel vrijgelaten, deelname aan een illegale demonstratie is een relatief licht vergrijp waar ze met een paar dagen cel vanaf komen. In zo’n vijftien gevallen besloot de Russische justitie over te gaan tot vervolging, volgens critici om kritiek op het Kremlin verder de kop in te drukken.

Ivan Podkopaev spoot op 27 juli pepperspray in het gezicht van twee agenten, naar eigen zeggen om oudere vrouwen in de demonstrerende massa te beschermen tegen oproerpolitie. Een andere 25-jarige demonstrant kreeg twee jaar celstraf omdat hij die dag probeerde te verhinderen dat agenten iemand meenamen.

‘Domme tweet’

Vladislav Sinitsa (30) schreef eind juli op Twitter dat kinderen van politieagenten „op een dag niet terug zouden kunnen komen van school”. Volgens de Moskouse rechter riep hij op tot geweld, Sinitsa zegt dat hij de tweet niet zo had bedoeld. Oppositieleider Aleksej Navalny heeft verbaasd gereageerd op de hoogte van de straf – vijf jaar – voor deze „domme” tweet. „Ze zeggen mij dertig keer per dag dat zowel ik als mijn kinderen gedood moeten worden”, schrijft Navalny op Twitter.

Twee andere Kremlin-critici kregen celstraffen van enkele maanden voor hun deelname aan de protesten. Overigens liet de Russische justitie aanklachten tegen vijf actievoerders vallen. Het ging onder anderen om Aleksej Minjajlo, campagnemedewerker voor oppositiekandidaat Ljoebov Sobol. Hij werd opgepakt voor hij bij de protesten aankwam.

De Russische justitie probeerde ook de voogdij af te nemen van twee stellen die hun kinderen meenamen naar de demonstraties. Zij kwamen er deze week met een waarschuwing vanaf.

Lees meer over oppositieleider Sobol: ‘Russische Jeanne d’Arc’ trekt ten strijde met sociale media als wapen