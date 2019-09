Het hoogzomerse weer is voorlopig voorbij. Vandaag wordt het 18 tot 22 graden. Het wordt zonnig met ook wel stapelwolken. Er volgt een vrij heldere nacht die landinwaarts fris wordt, lokaal 7 of 8 graden. Dinsdag volgen wolkenvelden en zijn regenbuien mogelijk. Het wordt iets warmer: 19 tot 23 graden. De zuidwestenwind wordt aan zee vrij krachtig. Woensdag passeert ons een koufront. Misschien dat de ochtend in het oosten nog droog begint, maar verder wordt een strook met bewolking en regen verwacht. Het wordt 18 tot 21 graden.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 2 september 2019