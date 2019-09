Voormalige ‘first lady’ en presidentskandidaat Guatemala gearresteerd

Voormalig presidentskandidaat en ex-presidentsvrouw van Guatemala Sandra Torres is maandag gearresteerd op verdenking van fraude. Dat heeft de procureur-generaal van dat land bekendgemaakt. De 63-jarige Torres zou hebben gesjoemeld met de financiering van haar verkiezingscampagne.

Al langer worden Torres en haar partij Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) beschuldigd van corruptie. Het kwam echter nooit tot een arrestatie of veroordeling. De centrum-linkse Torres verloor vorige maand de presidentiële verkiezingen van de rechts-conservatieve Alejandro Giammattei, die in januari beëdigd zal worden als president van Guatemala.

Het was de derde keer dat Torres zich verkiesbaar stelde. In Guatemala geniet zij grote bekendheid, onder meer vanwege haar huwelijk met de voormalige president Álvaro Colom, die Guatemala leidde van 2008 tot 2012. In 2011 scheidde Torres van Colom, omdat de wet het haar als familielid van de zittende president verbood zich verkiesbaar te stellen.

Giammattei gebruikte de afgelopen verkiezingscampagne Torres’ imago en verleden als publiek figuur tegen haar. Waar Torres de politieke elite zou vertegenwoordigen, presenteerde de voormalige directeur van de nationale gevangenissen zichzelf als de kandidaat met een schone lei. Uiteindelijk won Giammattei met bijna 60 procent van de stemmen.

Op beelden is te zien dat Torres haar gezicht probeert te verhullen.