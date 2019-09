SBS6 wil een familiezender zijn, zegt Paul Römer. En niet zo grootsteeds als RTL4

‘Wat goéééééd!’ Bij SBS6 zullen ze hard „Wijnen! wijnen! wijnen!” hebben gescandeerd toen Chateau Meiland het seizoen opende met bijna een miljoen kijkers. De wedergeboorte van Lingo en Man Bijt Hond kreeg die avond ook mooie cijfers. Het belooft een sterk seizoen te worden voor SBS6, met publiekstrekkers Linda de Mol (Ik hou van Holland, Miljoenenjacht), Johnny de Mol en Wendy van Dijk.

Alleen, los van Chateau Meiland zijn bovengenoemde sterren en programma’s allen overgenomen van RTL en de publieke omroep. SBS6, de hoofdzender van Talpa TV, is al jaren een zorgenkind. Dus heeft eigenaar John de Mol royaal ingekocht bij de concurrenten. Hoe kun je hierop een zender bouwen met eigen gezicht?

Volgens Paul Römer, de nieuwe radio- en tv-directeur, is dat heel goed mogelijk: „Lingo en Man Bijt Hond zijn al een hele tijd van de buis. Formats hebben een lang leven, soms hebben ze rust nodig, en dan worden ze door een nieuwe zender wakker gekust.” SBS6 is de Talpa-zender waar volgens Römer het meest aan gesleuteld is: „Er is te weinig samenhang en herkenbaarheid. Als je zo’n zender opnieuw gaat opbouwen, is het niet gek dat je kijkt naar: wat is beschikbaar? Dan zijn bewezen successen een veilig startpunt. Je hebt maar een paar ankers nodig, van daaruit kun je verder uitbouwen. Maar we hebben best veel nieuwe programma’s op het schema.”

Hoe gaat het verherbouwde SBS6 eruitzien? Römer: „Het is een brede familiezender die voor alle mensen herkenbaar is, en die de verhalen van bijzondere gewone Nederlanders vertelt, vanuit een opgewekte en positieve invalshoek. Het is een zender waar je lekker kan ontspannen, waar het gezellig is.” En als hij, na enig aandringen, dan toch een verschil met concurrent RTL4 moet noemen: „SBS6 is niet grootsteeds.”

De Mol zei eerder dat de zender RTL4 moest verdringen als tweede zender van het land. Maar vorig jaar ging het niet best, en werd SBS6 een paar keer van de derde plek gestoten door informatieve zender NPO2. Römer: „We zitten niet in de race om NPO1 of RTL4 te verslaan. We zijn bezig met het opbouwen van een netwerk. Een mediabedrijf dat wil overleven, kan niet alleen een tv-bedrijf zijn. Je moet een netwerkstructuur te hebben. Televisie is daarin een belangrijke schakel, maar niet de enige. Het gaat erom samenhang tussen de verschillende platforms te creëren.”

Dicht bij de mensen

Talpa Network bestaat uit zeventien bedrijven, die de ambitie hebben om samen 24/7 in het leven van de gebruikers aanwezig te zijn: niet alleen via de vier tv-zenders (SBS6, Veronica, Net5, SBS9) en de vier grote radiozenders (538, Sky, 10, Veronica), maar ook via sociale media, YouTube (Stuk TV), de glossy Linda, Buienradar en Vakantieveilingen.nl. Doel is om, door data te verzamelen, het dagelijks leven van heel veel mensen in kaart te brengen, om zo doelgericht mogelijke pakketten te kunnen aanbieden aan adverteerders.

Voordeel van zo’n netwerk is ook dat je kunt streven naar kruisbestuiving tussen de merken. Zo gaat Linda van De Mols beroemde zuster, een verbond aan met vrouwenzender Net5. Linda de Mol en Linda-hoofdredacteur Jildou van der Bijl zijn de nieuwe creatief directeuren. Römer: „Iedereen begrijpt dat Linda en Net5 bij elkaar passen. Linda heeft een heel scherp profiel, uitgedacht tot kleurenzetting aan toe. Zo’n consequent profiel zijn we bij tv-zenders niet gewend, maar dat moet Net5 ook krijgen. Hoe je het Linda-gevoel overplant, dat is nog de vraag.” Linda de Mol en Van der Bijl komen dit seizoen met drie nieuwe programma’s voor Net5. Merel Westrik krijgt een vrouwentalkshow op de zender.

In het 24-uursnetwerk past ook een nieuwsplatform – eerder kocht De Mol het persbureau ANP, wat een opmaat naar een soort NU.nl leek. Maar daar is Talpa volgens Römer nog niet aan toe. Bovendien, zo benadrukt hij, zou zo’n nieuwsplatform zich los van ANP moeten ontwikkelen. Wel gaat hij de twee meest succesrijke programma’s van SBS6, Hart van Nederland en Shownieuws, uitbreiden tot een 24-uurs nieuwsvoorziening, die de gebruikers via app of website bedient met boulevardberichten en binnenlands nieuws dat dicht bij de mensen staat.

Een fikse injectie

Voor een mediabedrijf met zulke ambities is het vreemd dat Talpa nog geen goed online videoplatform heeft. De publieke omroep heeft NPO Start Plus en RTL heeft Videoland. Daar steekt Talpa’s terugkijkdienst KIJK was bleekjes bij af.

Volgens Römer komt dat doordat de vorige reeks eigenaren niet in online video wilden investeren. Maar binnenkort, zegt hij, krijgt KIJK een fikse injectie. KIJK wordt echter geen streamingdienst voor abonnees. „We zoeken wel uit voor welke programma’s mensen bereid zijn om reclame te accepteren, in te loggen, of iets je te willen betalen.”

Het idee dat je zou kunnen concurreren met Netflix en Disney+ (vanaf 12 november) vindt hij bespottelijk: „Die hebben samen een groter budget dan alle tv-zenders van Europa bij elkaar. Wat we wel kunnen doen: er een lokaal initiatief naast zetten.”