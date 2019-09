Vastgoed drukt koersen in Hongkong extra omlaag

Alsof het een spelletje is waarbij de gevolgen alleen voor de twee spelers gelden, zo weinig trekken Trump en Xi zich aan van de reacties van de markt in hun handelsoorlog. Trump paarde zijn nieuwe ronde importheffingen aan een ondubbelzinnige boodschap voor Amerikaanse bedrijven die in China zijn gevestigd: trek je terug.

In de dagen die volgden, kleurden de koersen opnieuw rood, en werd de pijn met name in Hongkong gevoeld. De Hang Seng-index heeft het bovengemiddeld zwaar te verduren sinds de eerste tariefverzwaringen begin mei werden afgekondigd. De index, die de vijftig grootste beursgenoteerde ondernemingen in Hongkong omvat, daalde met ruim 14 procent, waar de verliezen elders zo’n 5 procent bedroegen.

En daar komen de steeds grimmiger demonstraties nog bij. Sinds mei protesteren honderdduizenden Hongkongers tegen de groeiende Chinese invloed in het voormalige Britse gebied.

De handelsoorlog mag de oorzaak zijn van de neergaande koersen, de gewelddadigheden op straat jagen de koersen in Hongkong alleen maar verder omlaag, denkt beleggingsstrateeg Simon Wiersma van ING. „Je ziet dat de koersontwikkeling in Hongkong gelijkloopt met die op de beurzen in de rest van de wereld. De protesten lijken dat effect alleen nog maar te versterken.”

Dit komt doordat in Hongkong, de stad met de meeste wolkenkrabbers ter wereld, vastgoed een belangrijke rol speelt. Zorgen over veiligheid, economische stabiliteit en over wat er gebeurt als de regering in Beijing besluit in te grijpen tegen de demonstranten, drukken de prijzen van onroerend goed. En laat de Hang Seng nu voor een belangrijk deel uit beursgenoteerde vastgoedfondsen bestaan. Financieel analist Maarten Spek van onderzoeksbureau ECR: „De grote angst is dat de regering in Beijing Hongkong binnenvalt en er ‘één land, één systeem’ van maakt. Dat zou Hongkong een stuk minder interessant maken als zakelijk centrum.”

Slecht nieuws dus voor vastgoedfondsen als Wharf (min 20 procent sinds mei) en Sands (min 17,5 procent). Spek: „De prijzen zijn al hoog – een normaal appartement kan zo een miljoen Amerikaanse dollar kosten – dus er hoeft maar íéts te gebeuren en de prijzen van beursgenoteerde vastgoedfondsen dalen scherp.”

Tot nu toe heeft de Chinese regering het bij soft power gehouden en het Volksbevrijdingsleger nog niet ingezet. Beijing tracht met economische druk de internationale steun voor de demonstranten in de knop te breken. Binnenlandse en buitenlandse bedrijven worden volgens het adagium ‘wie niet voor ons is, is tegen ons’ gedwongen partij te kiezen.

Die aanpak sorteert effect. De van oorsprong Hongkongse luchtvaartmaatschappij Cathay Pacific ontsloeg onder druk van Beijing twee piloten die sympathiseerden met de demonstranten. Na zware interne kritiek leidde dit uiteindelijk tot het vertrek van de topman en de commercieel directeur van Cathay.

Andere bedrijven, zoals Coca-Colabottelaar Swire en zakenbank HSBC, benadrukken apolitiek te zijn en publiceerden advertenties die geweld afzweren.

Voor beleggers in Hongkong is er voorlopig nog geen einde in zicht. Sinds dit weekend is het verhoogde importtarief op 300 miljard dollar aan Chinese goederen van kracht. Ook kwam het afgelopen weekend opnieuw tot geweld op straat; benzinebommen werden beantwoord met traangas en waterkanonnen.

Om een einde te maken aan de koersdalingen is het volgens Wiersma vooral te hopen dat er een oplossing komt voor de handelsoorlog. „Dat is een voorwaarde voor herstel. Alleen verwachten we geen uitkomst op heel korte termijn.”