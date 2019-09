Titelverdediger Djokovic geeft geblesseerd op tegen Wrawrinka

De schouderblessure die Novak Djokovic eerder deze US Open ook al parten speelde, is hem in de achtste finale tegen Stan Wrawrinka fataal geworden.

In een spannende partij won de Zwitser de eerste twee sets met 6-4 en 7-5, waarna Djokovic zich aan het begin van de derde set moest laten behandelen aan zijn linkerschouder. De Servische titelverdediger en nummer een van de wereld probeerde het vervolgens nog wel een paar games, maar moest bij een 1-2 achterstand toch opgeven.

Lees ook dit profiel van de Serviër: Novak Djokovic: de miskenning van een exceptioneel, onbuigzaam talent

Het haalde de glans van de overwinning er wel behoorlijk van af voor Wrawrinka. Hij stond een geweldige partij te tennissen, maar die eindigde nu in een anti-climax. In de kwartfinale stuit de Zwitserse nummer 23 van de plaatsingslijst nu op de Rus Daniil Medvedev, die in vier sets afrekende met de Duitser Dominik Köpfer.

Wrawrinka won de US Open in 2016 al eens, maar pakte sindsdien geen enkel groot toernooi meer. Hij zal nu op weg naar de finale na Medvedev hoogstwaarschijnlijk ook nog met zijn illustere landgenoot Roger Federer moeten afrekenen.

Voor Djokovic eindigt zijn tot nu toe zo succesvolle Grand Slam-seizoen in mineur. Hij won dit jaar de Australian Open en Wimbledon en reikte op Roland Garros tot de halve finale.

Hij gold ook in New York als grote favoriet, maar kreeg in de tweede ronde tegen Juan Ignacio Londero al flink last van zijn schouder en de blessure is gedurende het toernooi alleen maar verergerd.