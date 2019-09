Onlangs ging ik met mijn dochter van vier naar de tandarts. Ik was erg benieuwd hoe het zou gaan: de vorige keer dat ze meeging, hield ze haar mond stijf dicht. De tandarts vraagt bij binnenkomst: „Zal ik eens even je tanden tellen?” Dochter antwoordt: „Ik kan al tellen hoor. Ik doe het binnenkort zelf wel een keer.”

