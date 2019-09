Straks bingen met het hele gezin: bijna alles van Disney

De schrijvers van The Simpsons maakten The Walt Disney Company vaak belachelijk. „Ik ben een mascotte van een kwaadaardig bedrijf”, zegt Bart Simpson terwijl hij een Mickey Mouse-imitatie doet in The Simpons Movie. Destijds waren The Simpsons eigendom van Disney-concurrent 21st Century Fox. Of zulke grappen nog gemaakt kunnen worden is de vraag nu de exclusieve streamingrechten van de tekenfilmfamilie bij Disney liggen. Het bedrijf nam 21st Century Fox over en zal daarom ook alle dertig seizoenen van de serie op Disney+ zetten. De streamingdienst van het entertaintmentbedrijf wordt op 12 november gelanceerd in de VS, Canada én Nederland.

De dienst bevat veel klassiekers uit het archief van Walt Disney en Pixar, van Bambi en Doornroosje tot Frozen en Toy Story. Disney maakt ook nieuwe producties. Dat betreft niet alleen Disneyfiguren, maar ook superhelden van Marvel en de wereld van ruimte-epos Star Wars. Wie zich graag laat verrassen is bij Disney+ niet aan het juiste adres. Alles draait om IP (intellectual property): beroemde merken en figuren. De dienst is ingedeeld in vijf secties: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars en National Geographic. Tijdens presentaties op de D23, een evenement voor Disneyfans, werd een demonstratie van de gebruikersinterface aan het publiek getoond. Die is vergelijkbaar met die van Netflix en andere diensten. Op de eerste dag zijn 300 films en 7.500 verschillende tv-afleveringen beschikbaar. De abonnementsprijs ligt lager dan die van Netflix: 6,99 euro per maand, of 69,99 per jaar.

Niet alles uit het archief zal meteen beschikbaar zijn, de rechten liggen in sommige gevallen nog bij andere partijen. Nieuwe films, waaronder bioscoopreleases zoals de nieuwe Lion King en Avengers: Endgame, komen wel op Disney+. Alles moet geschikt zijn voor het hele gezin. Content voor volwassenen verschijnt op de videodienst Hulu, ook in handen van Disney. Denk daarbij aan dingen als The Handmaid’s Tale (in Nederland te zien via Videoland).

Niet alles te koop

Voor de overname van 21st Century Fox nam het bedrijf al Lucasfilm (Star Wars) en Marvel over. De grootste nieuwe productie die gemaakt werd voor de dienst is The Mandalorian, de eerste live action tv-serie die zich afspeelt in de wereld van Star Wars. De serie gaat over de avonturen van een premiejager in het sterrenstelsel. Verder zijn er meerdere series in de planning met Marvelhelden. Er wordt ook non-fictie gemaakt: de excentrieke acteur Jeff Goldblum (66) krijgt een eigen reportageserie waarin hij onderzoek doet naar dingen die hij leuk vindt.

Toch blijkt niet alles te koop, zelfs voor Disney. Toen Marvel eind jaren 90 als zelfstandig bedrijf aan de rand van de afgrond stond, verkocht het de filmrechten van beroemde figuren, onder wie Spider-Man. Sony kocht de rechten en maakte meerdere films met ‘Spidey’. Disney en Sony sloten in 2015 een tijdelijke deal zodat Spider-Man toch onderdeel kon zijn van het zogeheten Marvel Cinematic Universe (MCU) en in beeld kon verschijnen met helden die Disney wel in bezit heeft, zoals Iron Man en Captain America. Onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst klapten onlangs en Sony gaat zonder Disney verder met het ontwikkelen van Spider-Man-films. De strijd maakt veel los onder fans, maar niet iedereen ligt er wakker van. Een reactie van Goldblum ging viral toen Variety hem ernaar vroeg: „Ik ben geen zakenman, je kunt nu net zo goed Grieks tegen me praten. Het komt vast allemaal goed, succes.”

