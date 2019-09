Scholieren Hongkong beginnen aan staking na weekend vol rellen

Als de Hongkongse overheid had gehoopt de aanhoudende protesten in Hongkong te kunnen beëindigen door dit weekeinde een grote demonstratie te verbieden, dan is die hoop ijdel gebleken. Tienduizenden demonstranten gingen toch de straat op, wat leidde tot grote onrust en gevechten met de politie in verschillende delen van de stad.

Het vliegveld van Hongkong was zondag enige tijd onbereikbaar, doordat demonstranten de toegang verhinderden. De Airport Express-metrolijn die het vliegveld, dat op een eiland ligt, met de stad verbindt, werd enige uren gesloten nadat demonstranten het spoor hadden geprobeerd te blokkeren.

Reizigers moesten daardoor soms enige kilometers met hun bagagekarretje over de snelweg lopen om te proberen de stad te bereiken, want ook een andere metrolijn in de buurt van het vliegveld was gesloten nadat demonstranten er ernstige schade hadden aangericht. Zij spoten leuzen als: ,,Dit is de metrolijn van de Communistische Partij van China”. Ook busdiensten vanaf het vliegveld raakten ernstig verstoord. Inmiddels rijden de metrolijnen weer als normaal en is het vliegveld weer gewoon bereikbaar.

Metrobedrijf nu de vijand

Waar het metrobedrijf eerder gold als een neutrale partij die de demonstranten netjes en ordelijk van en naar demonstraties bracht, zien veel demonstranten het bedrijf inmiddels als een vijand die in de zak zit van de centrale Chinese overheid in Beijing. Het bedrijf sloot tijdens eerdere protesten een aantal stations, naar eigen zeggen om zo te voorkomen dat er chaos en vernielingen werden aangericht op de stations.

De belegering van het vliegveld, waarbij dranghekken, bagagekarretjes en afvalcontainers werden gebruikt om barricades te vormen, kwam na een zaterdag van hevige protesten, waarbij demonstranten brandbommen gebruikten en barricades in brand stoken. De politie zette onder meer waterkanonnen gevuld met blauw water in om zo mensen te kunnen herkennen en oppakken die aan de demonstraties hadden deelgenomen. Oproerpolitie ging dit weekend ook metrotreinen binnen. Zij gingen demonstranten daar met knuppels en pepperspray te lijf.

Naar schatting zo’n tienduizend scholieren zijn maandag begonnen met een schoolstaking die twee weken moet gaan duren. Daartoe is opgeroepen door Demosisto, de politieke organisatie van Joshua Wong en Agnes Chow. Beiden werden vrijdag opgepakt, maar zijn inmiddels weer op borgtocht vrij.

Stevige waarschuwing van China

Het Chinese staatspersbureau Xinhua heeft zondag opnieuw gewaarschuwd dat „het einde in zicht is voor hen die proberen de orde in Hongkong te verstoren en China tegen de haren in te strijken”. Concrete dreigementen of deadlines stonden er niet in het bericht, wel benoemde het een drietal grenzen die Hongkong niet over mag gaan.

Dan gaat het om het aantasten van de Chinese veiligheid en soevereiniteit, om het aantasten van de macht van Beijing en de autoriteit van de Basiswet van Hongkong, en om het gebruik van Hongkong als basis om het vasteland van China te infiltreren.

Uit de bewoordingen van Xinhua blijkt dat China wel degelijk bang is dat de onlusten zich ook naar het vasteland van China verspreiden. Xinhua refereert daarbij niet voor het eerst aan de ‘kleurenrevolutie’ aan het begin van deze eeuw, toen vooral Balkanlanden zich verzetten tegen de invloed van de voormalige Sovjet-Unie.

Xinhua zegt over de demonstranten: „Ze hebben geprobeerd om onrust in Hongkong te verspreiden en om het principe van een land, twee systemen te verstoren, voordat ze de ‘kleurenrevolutie’ gaan verspreiden naar het Chinese vasteland.”