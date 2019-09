RTL vestigt alle hoop op Beau en Videoland

‘Je hoeft niet altijd te lunchen in Hotel De Rozenboom”, zei Peter van der Vorst donderdag tijdens de programmapresentatie van RTL. „Een bruine boterham met kaas aan de keukentafel kan ook best.” Van der Vorst had het in de oude suikerfabriek in Halfweg niet over de zevenhonderd medewerkers van RTL die in het nieuwe tv-seizoen een dure ‘veldslag’ tegemoet gaan met NPO en Talpa.

De nieuwe tv-directeur doelde in zijn eerste programmapresentatie op het luxe uiterlijk van Goede Tijden Slechte Tijden. De soap trekt minder kijkers dan voorheen, maar de roddel dat GTST verhuist van RTL 4 naar RTL 5 drukte hij de kop in. „Het is een pijler van RTL 4”, aldus Van der Vorst. „Maar er moet wél wat gebeuren. Het mag wat gewoner, herkenbaarder. De verhalen zijn te complex, de cast te jong, de uitstraling te luxe.” RTL koestert wel het succes van GTST bij online kijkers. Van der Vorst: „Het succes van een programma is al lang niet meer alleen af te maken aan de lineaire kijkcijfers.”

GTST was niet het enige onderwerp van kritiek van Van der Vorst. De programmamaker, die vijf maanden geleden Erland Galjaard opvolgde, die naar naar Talpa vertrok, hekelde ook RTL 5. „Dat is werk in uitvoering. De zender heeft te weinig smoel gehad de laatste jaren. RTL 5 moet meer Nederlands, brutaal en prikkelend worden.”

Zo ging het donderdag over veel nieuwe programma’s van RTL 4 en RTL 5 – de spaarzaam vernieuwde zenders RTL 7 en RTL 8 werden niet belicht. Van groot amusement als The Masked Singer, The Voice Senior en Dancing with the Stars tot nieuwe hulpprogramma’s. Het leek vooral RTL versus Talpa.

Groeidiamant

Maar op de achtergrond speelde nadrukkelijk de echte strijd in de tv-wereld. Hoe moet RTL omgaan met Netflix en Disney+? „Het zijn pittige tijden”, aldus Van der Vorst. „Maar we laten ons niet leiden door de concurrentie.” RTL kiest zijn eigen on-demand-plan en dat heet Videoland. „Onze groeidiamant.” Algemeen directeur Sven Sauvé van RTL Nederland zei dat hij eind dit jaar 750.000 abonnees wil hebben. Hij gaat meer samenwerken met de Duitse en Franse zenders binnen RTL Group. Gezamenlijk werken ze aan een video-on-demandplatform waarvan ze de technologie willen delen met onder meer partners in Frankrijk. Sauvé: „Netflix gaat het moeilijk krijgen.” Andere aanbieders van video-on-demand zijn te laat, zegt hij. Nederlandse huishoudens, zo luidt de verwachting, nemen maar twee of drie onlinevideo-abonnementen.

Inhoudelijk verwacht Sauvé veel van Videolands nieuwe thrillerserie De 12 van Schouwendam, politieserie Baantjer: Het Begin, en reality als Love Island die (eerst of exclusief) op Videoland te zien is. Ook nieuw: een highschoolserie met werktitel H3L en een achter-de-schermen-documentaire over kickbokser Badr Hari.

Beau heeft een bank

Het programma waar donderdag het meest naar werd uitgekeken was de nieuwe latenighttalkshow van Beau van Erven Dorens. Hij maakt ‘RTL Late Night 3.0’, na Humberto Tan en Twan Huys. „Er ligt heel veel druk op dat slot”, aldus content-baas Van der Vorst. En Van Erven Dorens zelf: „Er hangt veel vanaf. Het is op dit moment angst en beven.”

Donderdag en vrijdag vonden nog twee proefafleveringen plaats van Beau, maandag was de eerste echte uitzending. „In een super-Amerikaans decor”, aldus Van Erven Dorens. „Zonder tafel. Iedereen heeft al een tafel: DWDD, Pauw, Jinek, Nieuwsuur. Wij moeten ons onderscheiden.” Beau heeft een bank. Meer dan de enthousiaste woorden van een bijna van het podium stuiterende Van Erven Dorens liet RTL donderdag niet zien.

Wel toonde de zender beelden van het nieuwe programma De Sleutel van Van Erven Dorens. Daklozen krijgen geen geld, zoals in zijn programma’s The Amsterdam Project en The Rotterdam Project. Ze krijgen een sleutel. Van een appartement. Niet elke dakloze zit daar op te wachten, bleek uit de trailer. „Kan ik dat huis ook verkopen?”, vraagt een oudere man met lange baard.

