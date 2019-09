Prijzen in het openbaar vervoer harder gestegen dan autokosten

De prijzen van het openbaar vervoer zijn de afgelopen tien jaar sterker gestegen dan de kosten van autorijden. Dat blijkt maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In juli van dit jaar was autorijden 25 procent duurder dan in 2009, terwijl de prijzen van het openbaar vervoer in die periode met 30 procent zijn toegenomen.

De prijzen van het openbaar vervoer zijn dit jaar hard gestegen. Dit komt door de verhoging van het lage btw-tarief, dat voor openbaar vervoer geldt. Dit ging in januari van 6 naar 9 procent. Hierdoor was de prijsstijging van het Nederlandse openbaar vervoer in juli van dit jaar het hoogste van Europa in vergelijking met vorig jaar. Ook in Nederland was deze stijging de één na sterkste sinds halverwege 2005.

Lees ook: Extra geld voor openbaar vervoer is hard nodig, maar waar vind je dat?

Onder de kosten van het openbaar vervoer rekent het CBS de vervoerbewijzen voor trein, tram, metro, bus en taxi. De afgelopen tien jaar werd vooral reizen met de bus of taxi duurder. Deze kosten stegen met 40 procent. Reizen met de trein, tram en metro werd in die periode 25 procent duurder.

Brandstof

De kosten van een auto bestaan uit de aanschaf van een voertuig, onderhoud, brandstof, parkeerkosten, verzekering en motorrijtuigenbelasting. Ongeveer een derde van de kosten voor een auto bestaan uit brandstof. De parkeertarieven en verzekeringspremies stegen de afgelopen tien jaar het hardst. De premies van verzekeringen stegen met ruim 50 procent en parkeertarieven gingen met bijna 40 procent omhoog.

De prijzen voor reizen met het openbaar vervoer namen de afgelopen tien jaar geleidelijk toe, terwijl de autokosten grilliger stegen. Tussen 2009 en 2015 stegen de kosten voor autorijden sterker dan de tarieven van het openbaar vervoer. Na 2015 kwam hier verandering in en stegen de kosten van het openbaar vervoer juist sneller dan die van de auto.