Parlementariër Sint Maarten opgepakt op verdenking van corruptie

Een Sint Maartense parlementariër is maandag opgepakt op verdenking van het aannemen van steekpenningen, het uitoefenen van dwang en misbruik maken van zijn positie. Dat heeft het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) bekendgemaakt.

Het TBO verklaarde niet om welke parlementariër het gaat, maar verschillende lokale nieuwssites melden dat het gaat om Frans Richardson, de leider van United St Maarten Party (USP). Richardson werd in een ander onderzoek al gearresteerd op verdenking van vergelijkbare misdrijven. In weer een ander onderzoek werd hij verdacht van verkiezingsfraude in 2016.

Het parlement van Sint Maarten heeft vijftien zetels, de USP heeft er twee. Het is niet de eerste keer dat een politicus op Sint Maarten in opspraak komt vanwege corruptie. Vorig jaar kreeg het toenmalige Sint Maartense Statenlid Chanel Brownbill 18 maanden cel (waarvan 15 maanden voorwaardelijk) en 240 uur taakstraf opgelegd vanwege fraude.

Brownbill zat eerst bij USP, maar stapte over naar de oppositie, de partij United Democrats, omdat hij wilde stemmen voor de invoering van een integriteitskamer tegen corruptie. Brownbill gaf hiervoor de doorslaggevende stem. De integriteitskamer en versterkte grensbewaking waren eisen die Nederland stelde aan de toekenning van wederopbouwgeld na de orkaan Irma.

