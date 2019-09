‘Nederlandse AIVD infiltreerde in nucleair complex in Iran’

Het was de Nederlandse inlichtingendienst AIVD die het beruchte Stuxnet-virus binnen wist te smokkelen in het Iraanse nucleaire complex Natanz. Dat schrijft Volkskrant-journalist Huib Modderkolk in zijn boek dat woensdag wordt gepresenteerd.

Stuxnet is een sabotagevirus dat vermoedelijk is ontwikkeld door de Amerikaanse en Israëlische geheime diensten. Het wordt verantwoordelijk gehouden voor het lamleggen in 2007 van Iraanse centrifuges voor de verrijking van uranium. Daarmee wilde het land een eigen atoombom ontwikkelen. Het virus kreeg wereldwijde bekendheid nadat het in 2010 wijdverspreid raakte en door deskundigen werd aangewezen als virus om zogenoemde ultracentrifuges te saboteren.

Modderkolk beschrijft in zijn boek Het is oorlog, maar niemand die het ziet hoe een AIVD-agent wist te infiltreren in het complex in Natanz. Het Amerikaans-Israëlische verzoek hiertoe zou in 2004 op het AIVD-hoofdkantoor in Leidschendam zijn binnengekomen. Een Nederlandse infiltratiepoging in Iran zou vermoedelijk minder in het oog lopen dan een Amerikaanse of een Israëlische, zo was de gedachte.

AIVD zette nep-bedrijven op

De AIVD zou twee valse bedrijven met Iraanse medewerkers hebben opgezet om toegang tot Natanz te verkrijgen. Een van de bedrijven zou een installatiebedrijf zijn geweest dat randapparatuur leverde aan het complex. Een Iraanse ingenieur, gerekruteerd door de AIVD, zou zich hebben voorgedaan als monteur en het virus met een usb-stick op het systeem van het nucleaire installaties hebben geplaatst. De centrifuges zouden zich daarna kapot hebben gedraaid.

De Nederlandse route „was de belangrijkste manier om het virus in Natanz te krijgen”, zegt een anonieme bron waar Modderkolk zich op baseert. De Volkskrant-journalist stelt dat vier inlichtingenbronnen uit binnen- en buitenland de bijdrage van deze bron bevestigen.

De AIVD spande in juli een rechtszaak aan tegen Modderkolk. Volgens de dienst onthulde zijn boek te veel details over een operatie. AIVD-directeur Dick Schoof zei dat daardoor mensenlevens in gevaar konden komen. De rechter oordeelde dat Modderkolk enkele woorden in zijn boek moest verwijderen of „veralgemeniseren”. Modderkolk laat NRC weten van de rechter niet te mogen zeggen of de AIVD hem aanklaagde vanwege zijn passages over de operatie in Natanz.