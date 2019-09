Mondiale nummer één Naomi Osaka uitgeschakeld op US Open

Titelverdediger en aanvoerder van de wereldranglijst Naomi Osaka is maandag uitgeschakeld in de vierde ronde van de US Open. De Japanse tennisster verloor in twee sets (7-5, 6-4) van de Zwitserse Belinda Bencic, nummer twaalf op de wereldranglijst.

Voor Bencic is het de tweede keer dat ze in de kwartfinales staat van het toernooi in New York. Ze speelde een sterke wedstrijd tegen Osaka, waarin ze bijzonder weinig fouten maakte.

De Zwitserse staat in de kwartfinales tegen de Kroatische Donna Vekic, die in haar partij uit de vierde ronde de Duitse Julia Görges bedwong in drie sets: 6-7 (5) 7-5 6-3. Görges had op haar beurt in de derde ronde Kiki Bertens uitgeschakeld. (ANP/NRC)