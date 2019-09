KLM annuleert meer dan vijftig vluchten om staking grondpersoneel

KLM heeft maandag meer dan vijftig vluchten van en naar luchthaven Schiphol geannuleerd. Oorzaak is de staking van het grondpersoneel dat pleit voor een verbeterde arbeidsovereenkomst. In het weekend schrapte KLM uit voorzorg al elf Europese vluchten op maandag.

Het grondpersoneel van de luchtvaartmaatschappij legde maandagochtend tussen 08.00 uur en 10.00 uur het werk neer. Werknemers eisen onder meer een loonsverhoging, mindere werkdruk en meer mensen in vaste dienst. Zo’n drie- tot vierhonderd medewerkers namen deel aan de staking.

Vakbond FNV is al geruime tijd met KLM in overleg over een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het grondpersoneel. De onderhandelingen klapten vorige week, nadat KLM volgens FNV een te lage loonsverhoging voorstelde. Maandag staat nieuw overleg tussen de twee partijen gepland. Nieuwe stakingen worden door FNV niet uitgesloten.