‘Ik wilde terug naar het ambacht’

in

‘Sinds maart dit jaar ben ik eigenaar van een patisserie. Ik zat al jaren in het vak en heb met veel plezier bij een andere patisserie gewerkt, totdat het bedrijf drie jaar geleden veranderde en zo ook mijn functie. Ik had daardoor niet genoeg uitdaging meer in mijn vak. Bij de cateraar waar ik daarna terechtkwam, vond ik die uitdaging ook niet. Het ondernemen trok.

„Maar wat wilde ik nu precies? Het heeft even geduurd voordat ik het zeker wist, maar uiteindelijk was ik eruit: ik wilde terug naar de patisserie. Terug naar het ambacht. Het is prachtig om met ingrediënten als bloem, suiker en boter iets te maken waar mensen heel blij van worden. Het vak lijkt nu uit te sterven, maar ik geloof er heilig in dat mensen tijdens alle bijzondere momenten in hun leven behoefte blijven houden aan het betere gebak.

„Het was heel spannend: op je 29ste een bedrijf met 21 medewerkers dat al bijna honderd jaar bestaat overnemen. Gelukkig kreeg ik veel steun van de mensen in mijn omgeving. Ik maak lange dagen, zit om kwart voor vijf ’s ochtends in de auto en ga vaak pas na zeven uur ’s avonds weer naar huis. Maar door hard te werken en door te zorgen dat alles – van de overboekingen tot aan de bestellingen en de facturen – ’s avonds afgehandeld is, loopt het goed. Ik betaal mezelf zo min mogelijk uit, zodat het bedrijf meer vet op de botten heeft. Maar als het zo blijft lopen, kan ik mezelf de komende jaren wel meer uit gaan betalen.”

uit

‘Mijn ouders helpen me waar ze kunnen. Ze hebben me financieel gesteund bij de overname van de patisserie en ik kon weer bij ze intrekken, zodat ik op mijn dagelijks bestaan kon bezuinigen. Ik heb dus ook weinig vaste lasten. Wel heb ik mezelf het doel gesteld dat ik begin volgend jaar een appartement in Heemstede wil hebben. Nu moet ik zes dagen per week heen en weer tussen Leidschendam en Heemstede en dat valt me best zwaar.

„Op zondag, de enige dag dat ik niet naar de zaak ga, ben ik vaak nog bezig met de administratie. Verder ga ik dan graag met vrienden uit eten, af en toe naar de bioscoop of bij familie langs.

„Ik koop niet vaak kleding, maar als ik iets aanschaf, kijk ik vooral naar de kwaliteit. Laatste kocht ik een paar dure sneakers van het merk Santoni. Ik had ze al twee seizoenen voorbij zien komen, maar ik vond ze te duur. Toen ik ruim drie kwartalen achter elkaar keihard had gewerkt en nauwelijks was uitgegaan, dacht ik: nu heb ik ze verdiend.

„Verder heb ik een voorliefde voor mooie horloges. Ik liep eens stage bij Singapore Airlines op Schiphol en keek altijd naar de horloges in de etalages. Opeens dacht ik: de mijne matcht eigenlijk niet met mijn outfit, daar moet ik iets mee. Zo is de interesse ontstaan.”

Inkomen: 1.100 euro netto per maand Vaste lasten: verzekeringen (360 euro), autokosten (200 tot 250 euro), uitjes (100/200 euro) Laatste grote aankoop: nieuwe sneakers (290 euro) Sparen: 150 euro per maand