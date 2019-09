Een Hudson’s Bay in Amsterdam.

Warenhuisketen Hudson’s Bay vertrekt eind dit jaar uit Nederland. Dat meldde Het Financieele Dagblad zaterdag. Vakbond CNV zegt vorige week een formele aankondiging te hebben ontvangen met het voornemen om alle werknemers te ontslaan.

Het bedrijf zelf zegt nog in gesprek te zijn en wil verder niet reageren op de berichtgeving. „Hudson’s Bay geeft geen commentaar tot gesprekken met stakeholders en aandeelhouders afgerond zijn. Tot die tijd doen we geen uitspraken.” Wanneer die gesprekken afgelopen zijn, kon het bedrijf nog niet vertellen.

Volgens het FD sluiten alle vijftien warenhuizen in Nederland hun deuren voor 31 december 2019. CNV laat weten dat alle 1.424 medewerkers hun baan dreigen te verliezen. De vakbond spreekt van een „bitter einde”. Hudson’s Bay zou volgens het FD werken aan een sociaal plan en een afvloeiingsregeling. CNV-bestuurder Jacqueline Twerda zegt zo snel mogelijk met de directie om tafel te willen om „een goede compensatie af te spreken”.

Reden voor de sluiting zou de „langdurig financieel onhoudbare situatie” zijn, aldus het FD. De Nederlandse filialen van de warenhuisketen lopen slecht. Het bedrijf lijdt in Nederland per jaar tientallen miljoen euro’s verlies. „Een echte verrassing is het nauwelijks”, reageert CNV-bestuurder Twerda.

In april meldde het Duitse tijdschrift Wirtschaftswoche al dat sluiting ophanden was. De verliezen zouden de komende jaren oplopen tot wel 1 miljard euro en sluiting zou de voordeligste oplossing zijn. Het bedrijf kwam in juni zelf naar buiten met het besluit „bepaalde winkels” te sluiten. De Nederlandse filialen hadden „niet volgens verwachtingen” gepresteerd. Het bedrijf maakte toen niet bekend om hoeveel en welke filialen het ging.

Hudson’s Bay opende in het najaar van 2017 de eerste tien filialen in Nederland. Het Canadese moederbedrijf had de ambitie om „hét warenhuis van de toekomst” neer te zetten. Al snel werd het duidelijk dat de winkels niet goed liepen. Volgens vakbond CNV waren de plannen ambitieus. „Te ambitieus wellicht.”

Vorig jaar bracht Hudson’s Bay zijn Europese activiteiten al onder bij de Duitse warenhuisketen Karstadt, eigendom van de Oostenrijkse investeerder Signa. Hudson’s Bay werd voor 49 procent eigenaar van het fusiebedrijf. Het Canadese bedrijf liet weten zich volledig te willen concentreren op Noord-Amerika.