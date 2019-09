‘Hongkongse leider Carrie Lam wil aftreden, maar mag dat niet van China’

De leider van Hongkong Carrie Lam zou het liefst aftreden, maar mag dat niet van Beijing. Dat meldt persbureau Reuters maandag op basis van uitgelekte audiobestanden. Op de geluidsopnamen is te horen hoe Lam tegen een aantal zakenlui zegt dat ze verantwoordelijk is voor de „enorme chaos” waarin Hongkong verkeert, maar niet kan opstappen omdat China de crisis als „nationaal veiligheidsprobleem” beschouwt.

„De politieke ruimte voor de bestuurder die, helaas, volgens de grondwet twee meesters moet dienen, is heel, heel, heel beperkt”, stelt Lam. Ze expliciteert dat ze doelt op de „centrale volksregering” van China, en de inwoners van Hongkong. In Hongkong zijn al weken protesten aan de gang vanwege een wetsvoorstel die uitlevering van Hongkongse verdachten aan China mogelijk moet maken.

De uitspraken van Lam bevestigen wat al langer wordt gedacht: Beijing bepaalt hoe omgegaan wordt met de crisis in Hongkong en Lam is goeddeels buitenspel gezet. Eerder onthulde Reuters al dat Lam heeft voorgesteld het omstreden wetsvoorstel volledig in te trekken, maar dat dit plan is afgeschoten door Beijing - iets wat China ontkent. Het wetsvoorstel is eerder wel uitgesteld.

Bevrijdingsleger niet naar Hongkong

Ook zegt Lam op de opnamen zeker te weten dat de crisis niet voor 1 oktober, een feestdag in China, bezworen zal zijn. Ze stelt dat Beijing het Volksbevrijdingsleger „absoluut niet” naar de semi-autonome regio zal sturen, uit angst voor reputatieschade. China zou liever de situatie zijn beloop laten, en later op een positieve manier in het daglicht komen door Hongkong te helpen bij de wederopbouw.

Tot slot vertelt Lam over de invloed die de protesten hebben op haar privéleven. Ze stelt niet meer de straat op te gaan uit angst voor represailles van de demonstranten. Volgens een opiniepeiling is Lam momenteel de minst populaire leider die Hongkong heeft gehad sinds het werd overgedragen aan China in 1997. De Hongkongers zien haar als verlengstuk van Beijing.

Drie van de zakenlui die aanwezig waren bij het gesprek, hebben tegenover Reuters bevestigd dat het Lam was die de uitspraken deed. De woordvoerder van Lam wilde niet reageren op het nieuws omdat de uitspraken zijn gedaan in privégesprekken en ook de Chinese overheid heeft nog niet gereageerd.