Grondpersoneel KLM op Schiphol staakt woensdagmorgen opnieuw

Het grondpersoneel van KLM op Schiphol gaat woensdagochtend opnieuw twee uur lang staken. Er zit nog geen schot in de loononderhandelingen tussen de luchtvaartmaatschappij en vakbond FNV, meldt die laatste partij maandag. Doordat het grondpersoneel maandagmorgen ook al staakte, moest KLM tientallen vluchten annuleren.

FNV zegt dat de eerste staking nog geen resultaat heeft opgeleverd. „Er is van KLM nog geen enkele reactie gekomen”, aldus bestuurder Jan van den Brink. „Daarom gaan we woensdag door met de volgende actie.” De staking woensdag zal van 08.00 uur tot 10.00 uur duren. KLM vindt de actie „onbegrijpelijk en onnodig” en zegt dat deze „de reiziger dupeert”.

De vakbond en de luchtvaartmaatschappij liggen met elkaar overhoop over loonsverhoging voor het grondpersoneel. FNV wil dat de circa 15.000 medewerkers in de betreffende cao er jaarlijks 4 procent bij krijgen. Ook eist de bond meer vaste contracten en „betere roosters”. KLM bood vorige week een over drie jaar verdeelde salarisverhoging van in totaal 6 procent. FNV ging daarmee niet akkoord en kondigde een staking aan.

Bij elkaar heeft KLM maandag 62 vluchten tussen Schiphol en andere Europese luchthavens geannuleerd. Passagiers van intercontinentale vluchten kregen daarnaast met vertragingen te maken, aldus persbureau ANP. De afhandeling van de vluchten duurt vanwege de staking zo’n twee uur langer dan normaal.